Уральский боксер на глазах Макгрегора стал чемпионом WBA

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В минувшее воскресенье в ОАЭ состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг.
Боксер Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта в шестом раунде, отмечает пресс-служба RCC Boxing Promotions.
Сообщается, что Харт пытался подавить россиянина, но не вышло. А Тищенко начал отрабатывать свои удары на 28 секунде второго раунда. После чего отправил противника в нокдаун.
После этого Харт пытался взять реванш разными комбинациями, но не вышло. Тищенко успевал отражать все атаки. В результате в шестом раунде россиянин сделал такой удар, что Харт уже не мог встать.
Ранее сообщалось, Евгений Тищенко претендует на титул чемпиона мира. И теперь, как видно, ему это удалось.