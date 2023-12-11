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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Уральский боксер на глазах Макгрегора стал чемпионом WBA

Уральский боксер на глазах Макгрегора стал чемпионом WBA

11 декабря 2023, 11:17
Фото: 1MI
Боец из Екатеринбурга одержал победу над немецким спортсменом в Дубае.

В минувшее воскресенье в ОАЭ состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг.

Боксер Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта в шестом раунде, отмечает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Сообщается, что Харт пытался подавить россиянина, но не вышло. А Тищенко начал отрабатывать свои удары на 28 секунде второго раунда. После чего отправил противника в нокдаун.

После этого Харт пытался взять реванш разными комбинациями, но не вышло. Тищенко успевал отражать все атаки. В результате в шестом раунде россиянин сделал такой удар, что Харт уже не мог встать.

Ранее сообщалось, Евгений Тищенко претендует на титул чемпиона мира. И теперь, как видно, ему это удалось.

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