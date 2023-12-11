В Екатеринбурге умер профессор УГМУ Георгий Липатов

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Георгий Яковлевич Липатов был знаменитым доктором медицинских наук и профессором. У него было множество почетных званий. Кроме того, Липатов являлся заведующим кафедрой в УГМУ.
В свое время ученый возглавлял лабораторию эпидемиологии и профилактики рака в региональном центре Роспотребнадзора. А под его наставничеством были защищены более 15 кандидатских и 1 докторская диссертация.
Научные работы Липатова были опубликованы во многих зарубежных и российских авторитетных изданиях.
Известно, что попрощаться с известным ученым состоится во вторник, 12 декабря, в храме Вознесения в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба УГМУ.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО.