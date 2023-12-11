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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Екатеринбурге скончался выдающийся ученый и врач Георгий Липатов

В Екатеринбурге умер профессор УГМУ Георгий Липатов

11 декабря 2023, 10:18
Фото: 1MI

В Екатеринбурге скончался выдающийся ученый и врач Георгий Липатов

В прошлую среду, 6 декабря, не стало известного ученого Георгия Липатова в Екатеринбурге

Георгий Яковлевич Липатов был знаменитым доктором медицинских наук и профессором. У него было множество почетных званий. Кроме того, Липатов являлся заведующим кафедрой в УГМУ.

В свое время ученый возглавлял лабораторию эпидемиологии и профилактики рака в региональном центре Роспотребнадзора. А под его наставничеством были защищены более 15 кандидатских и 1 докторская диссертация.

Фото: Пресс-служба УГМУ

Научные работы Липатова были опубликованы во многих зарубежных и российских авторитетных изданиях.

Известно, что попрощаться с известным ученым состоится во вторник, 12 декабря, в храме Вознесения в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба УГМУ.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО.

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