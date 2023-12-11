В Екатеринбурге задержалась отправка гумпомощи бойцам СВО

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Один из руководителей фонда поддержки ветеранов «Серафим» Дмитрий Вакарин сообщил, что машины не удавалось завести в связи с холодом, а фуры не приезжали в срок для погрузки помощи.
Из-за погодных условий отправку гумпомощи перенесли на понедельник, 11 декабря. Известно, что общественникам получилось собрать рекордное количество помощи в размере 120 тонн. Как отмечает портал URA.RU, в процессе погрузки была дружелюбная атмосфера и царило хорошее настроение. Всего в отправке участвовали около 25 организаций.
Ранее сообщалось, как бойцы СВО передали привет Нижнему Тагилу. Они сделали эффектный видео-привет из боевой машины.