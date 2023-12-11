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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Отправка рекордной гумпомощи бойцам СВО задержалась из-за морозов на Урале

В Екатеринбурге задержалась отправка гумпомощи бойцам СВО

11 декабря 2023, 09:38
Фото: Telegram-канал «РОКОТ Екатеринбург»

Отправка рекордной гумпомощи бойцам СВО задержалась из-за морозов на Урале

В Екатеринбурге задержалась отправка гуманитарной помощи для бойцов СВО из-за аномальных холодов в регионе.

Один из руководителей фонда поддержки ветеранов «Серафим» Дмитрий Вакарин сообщил, что машины не удавалось завести в связи с холодом, а фуры не приезжали в срок для погрузки помощи.

Из-за погодных условий отправку гумпомощи перенесли на понедельник, 11 декабря. Известно, что общественникам получилось собрать рекордное количество помощи в размере 120 тонн. Как отмечает портал URA.RU, в процессе погрузки была дружелюбная атмосфера и царило хорошее настроение. Всего в отправке участвовали около 25 организаций.

Ранее сообщалось, как бойцы СВО передали привет Нижнему Тагилу. Они сделали эффектный видео-привет из боевой машины.

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#Свердловская область#Посылка#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#Боец#СВО#Камилла Булгакова
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