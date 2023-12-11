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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Нижнем Тагиле военный суд осудил двоих дезертиров

В Нижнем Тагиле двоих мужчин посадили за дезертирство

11 декабря 2023, 13:42
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле военный суд осудил двоих дезертиров

В Нижнем Тагиле военным судом были рассмотрены уголовные дела в отношении двоих военнослужащих.

Первое дело было в отношении молодого мужчины, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 337 УК РФ. В результате обвиняемый осужден на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Второго обвиняемого признали виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 337 УК РФ. Он получил 7 лет с отбыванием наказания также, как и первый осужденный, в исправительной колонии общего режима.

Однако наказания обоих мужчин могут измениться, поскольку решения суда еще не вступили в силу. Они могут быть обжалованы.

Ранее сообщалось, что солдата из Горноуральского ГО объявили дезертиром по ошибке

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