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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Екатеринбурге в торговом центре прошла проверка мигрантов

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов

11 декабря 2023, 16:02
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге в торговом центре прошла проверка мигрантов

В торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге бойцы в масках проверяли документы мигрантов.

Несколько десятков сотрудников Следственного комитета, правоохранительных органов и общественников военных, полицейских и активистов «Русской общины» прошлись по этажам екатеринбургского ТЦ для проверки документов мигрантов. Об этом сообщает издание URA.RU.

Предполагается, что мероприятие связано с событиями в ТРЦ, которые завершались дракой.

Ранее сообщалось, что девушка сумела отбиться от мигранта-тирана в Екатеринбурге. В результате возбудили уголовное дело.

Названы страны, откуда чаще всего приезжают мигранты в Свердловскую область
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#Происшествия#Мигранты#Мигрант#Нелегальный мигрант#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Камилла Булгакова
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