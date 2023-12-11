В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге устроили облаву на мигрантов

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Несколько десятков сотрудников Следственного комитета, правоохранительных органов и общественников военных, полицейских и активистов «Русской общины» прошлись по этажам екатеринбургского ТЦ для проверки документов мигрантов. Об этом сообщает издание URA.RU.
Предполагается, что мероприятие связано с событиями в ТРЦ, которые завершались дракой.
Ранее сообщалось, что девушка сумела отбиться от мигранта-тирана в Екатеринбурге. В результате возбудили уголовное дело.