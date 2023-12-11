tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В Вологодской области растёт производство сырого молока и «сгущёнки»

11 декабря 2023, 17:54
В Вологодской области наблюдается рост производства сырого молока и сгущенки. За 11 месяцев текущего года объем производства сырого молока в регионе увеличился на 32,8 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом.

Самыми активными производителями молока являются Вологодский и Грязовецкий округа. Общая сумма государственной поддержки для производства молока в этом году составила 1571,9 миллиона рублей.

Также отмечается рост производства сгущенки в регионе. За 10 месяцев 2023 года объем выпуска таких продуктов вырос на 3,8%, а за последние 10 лет — более чем на 27%. Один из производителей, «Сухонский молочный комбинат», получил разрешение на поставку своей продукции в страны ЕАЭС.

Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил положительные изменения в сельском хозяйстве России, в том числе и в Вологодской области. Он подчеркнул, что регион является примером успешного развития и свидетельствует о возрастающей силе страны.

Высокую оценку молочному производству в Вологодской области также дает Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Они отмечают, что регион активно увеличивает производство товарного молока, которое затем поступает на переработку. Кроме того, Вологодская область имеет развитый региональный бренд, который широко известен не только в России, но и за ее пределами.

Подпишитесь
Аммиак в воздухе и нарушения ВГОКа. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:44
Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:34
Аналитики посчитали среднюю стоимость «новогоднего стола» в Свердловской области
Сегодня, 09:29
Вместо иномарок депутатам Госдумы от Свердловской области выдадут Lada Granta
Сегодня, 14:36
На 20 млн больше будет потрачено на зарплату спасателей и ЕДДС в Нижнем Тагиле в 2024
Сегодня, 14:21
Работу транспорта в Екатеринбурге будет контролировать специальный штаб
Сегодня, 13:44