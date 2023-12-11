В Вологодской области растёт производство сырого молока и «сгущёнки»

Самыми активными производителями молока являются Вологодский и Грязовецкий округа. Общая сумма государственной поддержки для производства молока в этом году составила 1571,9 миллиона рублей.



Также отмечается рост производства сгущенки в регионе. За 10 месяцев 2023 года объем выпуска таких продуктов вырос на 3,8%, а за последние 10 лет — более чем на 27%. Один из производителей, «Сухонский молочный комбинат», получил разрешение на поставку своей продукции в страны ЕАЭС.



Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил положительные изменения в сельском хозяйстве России, в том числе и в Вологодской области. Он подчеркнул, что регион является примером успешного развития и свидетельствует о возрастающей силе страны.



Высокую оценку молочному производству в Вологодской области также дает Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Они отмечают, что регион активно увеличивает производство товарного молока, которое затем поступает на переработку. Кроме того, Вологодская область имеет развитый региональный бренд, который широко известен не только в России, но и за ее пределами.