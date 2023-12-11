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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:17

Вассерман рассказал о человеческой глупости как причине аварий на дорогах

Вассерман рассказал о человеческой глупости как причине аварий на дорогах

11 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI
Глупость и неосторожность на дорогах продолжают приводить к росту ДТП и числу погибших, а предотвратить эту проблему невозможно, так как люди способны проявлять свою недалекость и без машины, поэтому единственное решение — это естественный отбор.

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, что ДТП, вызванные глупостью, неизбежны и пока их невозможно предотвратить.

Депутат отметил, что люди, способные на такие поступки, могут проявлять недалекость и без машины. Ведь существуют случаи, когда люди умирают из-за своей собственной глупости. Он также заметил, что IQ-тесты не помогут определить таких граждан, так как ум в бытовом смысле и IQ — это разные вещи.

Единственный способ борьбы с глупостью — это естественный отбор, когда человек делает поступки, вредные для него самого, отметил Вассерман. Также он считает, что обучение ПДД и навыкам вождения автомобиля является своего рода тестом, который может расставить все точки над «i» и отсеять клинически глупых людей от большинства.

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