Вассерман рассказал о человеческой глупости как причине аварий на дорогах

Депутат отметил, что люди, способные на такие поступки, могут проявлять недалекость и без машины. Ведь существуют случаи, когда люди умирают из-за своей собственной глупости. Он также заметил, что IQ-тесты не помогут определить таких граждан, так как ум в бытовом смысле и IQ — это разные вещи.