Вассерман рассказал о человеческой глупости как причине аварий на дорогах

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, что ДТП, вызванные глупостью, неизбежны и пока их невозможно предотвратить.
Депутат отметил, что люди, способные на такие поступки, могут проявлять недалекость и без машины. Ведь существуют случаи, когда люди умирают из-за своей собственной глупости. Он также заметил, что IQ-тесты не помогут определить таких граждан, так как ум в бытовом смысле и IQ — это разные вещи.
Единственный способ борьбы с глупостью — это естественный отбор, когда человек делает поступки, вредные для него самого, отметил Вассерман. Также он считает, что обучение ПДД и навыкам вождения автомобиля является своего рода тестом, который может расставить все точки над «i» и отсеять клинически глупых людей от большинства.