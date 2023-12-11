Вместо иномарок депутатам Госдумы от Свердловской области выдадут Lada Granta

Как отмечается портал закупок, на автомобили выделяют более 15 млн рублей. Известно, что необходимо 13 машин не старше 2022 года. Все они должны быть с двигателями объемом не меньше 1,6 литра, а мощность должна быть 83 лошадиных сил. Такими машинами могут стать отечественные Лада Гранта и Нива Legend.