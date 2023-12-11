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Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Депутатам Госдумы от Свердловской области для поездок предоставят Lada Granta

Вместо иномарок депутатам Госдумы от Свердловской области выдадут Lada Granta

11 декабря 2023, 14:36
Фото: 1MI

Депутатам Госдумы от Свердловской области для поездок предоставят Lada Granta

Свердловским депутатам в 2024 году предоставят Лады Гранты.

Сообщается, что департамент государственных закупок региона находится в поиске лица, у которого будет арендовать машины.

Как отмечается портал закупок, на автомобили выделяют более 15 млн рублей. Известно, что необходимо 13 машин не старше 2022 года. Все они должны быть с двигателями объемом не меньше 1,6 литра, а мощность должна быть 83 лошадиных сил. Такими машинами могут стать отечественные Лада Гранта и Нива Legend.

Ранее сообщалось, что 275 тонн выброшенных шин уберут в Нижнем Тагиле за 5,5 миллионов рублей.

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