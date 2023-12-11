Житель Екатеринбурга объявил голодовку у здания минздрава

Напомним, что Миша — первый ребенок в России, у которого диагностировали СМА, когда он был младенцем. Его родители благодаря сбору средств от неравнодушных граждан собрали 160 миллионов рублей для покупки препарата. Тогда Миша получил долгожданный укол.