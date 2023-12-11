tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга объявил голодовку у здания минздрава

Житель Екатеринбурга объявил голодовку у здания минздрава

11 декабря 2023, 06:26
Фото: Ура.ру

Отец Миши Бахтина из Екатеринбурга объявил голодовку у здания минздрава

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин устроил пикет возле здания регионального минздрава. Он хочет добиться получения швейцарского препарата «Рисдиплам» для своего сына.

У мальчика диагностирована редкая болезнь — спинальная мышечная атрофия (СМА). Представитель семьи Юлия Липинская рассказала, что Дмитрий объявил голодовку, пишет Ура.ру.

Она отметила, что отец борется за жизнь своего ребенка. Мальчику жизненно необходимо лекарство. Дмитрий Бахтин рассказал, что он добивается исполнения решения суда об обеспечении его сына «Рисдипламом».

Мой сын больше года не может получить препарат. Нам срывают консилиумы, потом проводят их без нашего родительского присутствия, — сказал Бахтин.

Напомним, что Миша — первый ребенок в России, у которого диагностировали СМА, когда он был младенцем. Его родители благодаря сбору средств от неравнодушных граждан собрали 160 миллионов рублей для покупки препарата. Тогда Миша получил долгожданный укол.

После родители решили продолжить лечение препаратом «Рисдиплам». В Минздраве им отказали. Врачебный консилиум также отказал в смене терапии. С тех пор отец ребенка выходит на пикеты.

Напомним, что в мае 2023 года делом Миши Бахтина заинтересовался глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин.

Подарок к Новому году: Миша Бахтин с СМА из Екатеринбурга совершил первые шаги
Узнать подробнее
Читайте также:
Минздрав отреагировал на призыв помочь Мише Бахтину со СМА из ЕкатеринбургаОтца Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга задержали на Красной площадиМама Миши Бахтина со СМА пожаловалась Бастрыкину
#Лекарство#Протест#Минздрав#Пикет#Голодовка#Екатеринбург#СМА#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Аммиак в воздухе и нарушения ВГОКа. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:44
«Держитесь, ребята»: умерла бывшая заведующая Нижнетагильского театра
Сегодня, 07:46
Сильные морозы в Свердловской области закончатся не ранее 13 декабря
9 декабря, 11:57
Какие мандарины продают в Нижнем Тагиле и как выбрать самые вкусные
8 декабря, 14:27
Клиенты недовольны: на ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге огромные очереди
Сегодня, 05:59
«Чистая вода» появится в пяти городах Свердловской области в 2024 году
Вчера, 14:50