Житель Екатеринбурга объявил голодовку у здания минздрава

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
У мальчика диагностирована редкая болезнь — спинальная мышечная атрофия (СМА). Представитель семьи Юлия Липинская рассказала, что Дмитрий объявил голодовку, пишет Ура.ру.
Она отметила, что отец борется за жизнь своего ребенка. Мальчику жизненно необходимо лекарство. Дмитрий Бахтин рассказал, что он добивается исполнения решения суда об обеспечении его сына «Рисдипламом».
Мой сын больше года не может получить препарат. Нам срывают консилиумы, потом проводят их без нашего родительского присутствия, — сказал Бахтин.
Напомним, что Миша — первый ребенок в России, у которого диагностировали СМА, когда он был младенцем. Его родители благодаря сбору средств от неравнодушных граждан собрали 160 миллионов рублей для покупки препарата. Тогда Миша получил долгожданный укол.
После родители решили продолжить лечение препаратом «Рисдиплам». В Минздраве им отказали. Врачебный консилиум также отказал в смене терапии. С тех пор отец ребенка выходит на пикеты.
Напомним, что в мае 2023 года делом Миши Бахтина заинтересовался глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин.