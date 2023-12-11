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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

Продать кроссовер вынудили мошенники жительницу Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга продала кроссовер и влезла в кредиты ради мошенников

11 декабря 2023, 08:35
Фото: Midjourney

Продать кроссовер вынудили мошенники жительницу Екатеринбурга

В Екатеринбурге женщина хотела сохранить свои сбережения и «разоблачить» мошенников, но в результате влезла в долги продала кроссовер и отдала все накопления.

Возбуждено уголовное дело за крупное мошенничество. Пострадавшей 39 лет. В полиции женщина рассказала, что 1 декабря ей позвонила незнакомка и сказала, что ее личный аккаунт на Госуслугах взломали.

Далее с ней связался «представитель ФСБ», поручения которого она выполняла. Все действия женщина делала для того, чтобы разоблачить выдуманных мошенниками взломщиков аккаунта.

На протяжении недели, с 1 по 7 декабря, женщина сняла свои сбережения в размере 1,8 миллиона рублей, взяла кредиты на почти миллион рублей и продала свой кроссовер Toyota Harrier за 2 млн рублей. Все средства она перевела незнакомцам.

Когда «представитель ФСБ» перестал выходить на связь, екатеринбурженка поняла, что ее обманули.

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