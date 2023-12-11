Жительница Екатеринбурга продала кроссовер и влезла в кредиты ради мошенников

На протяжении недели, с 1 по 7 декабря, женщина сняла свои сбережения в размере 1,8 миллиона рублей, взяла кредиты на почти миллион рублей и продала свой кроссовер Toyota Harrier за 2 млн рублей. Все средства она перевела незнакомцам.