Жительница Екатеринбурга продала кроссовер и влезла в кредиты ради мошенников

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Возбуждено уголовное дело за крупное мошенничество. Пострадавшей 39 лет. В полиции женщина рассказала, что 1 декабря ей позвонила незнакомка и сказала, что ее личный аккаунт на Госуслугах взломали.
Далее с ней связался «представитель ФСБ», поручения которого она выполняла. Все действия женщина делала для того, чтобы разоблачить выдуманных мошенниками взломщиков аккаунта.
На протяжении недели, с 1 по 7 декабря, женщина сняла свои сбережения в размере 1,8 миллиона рублей, взяла кредиты на почти миллион рублей и продала свой кроссовер Toyota Harrier за 2 млн рублей. Все средства она перевела незнакомцам.
Когда «представитель ФСБ» перестал выходить на связь, екатеринбурженка поняла, что ее обманули.