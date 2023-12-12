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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Астероид перед яркой звездой Бетельгейзе вызовет редкое затмение

Астероид перед яркой звездой Бетельгейзе вызовет редкое затмение

12 декабря 2023, 11:35
Фото: Midjourney
Декабрь всегда считается загадочным месяцем, но именно в этом году он подарит нам настоящее предновогоднее чудо. Астероид, пройдя перед яркой звездой Бетельгейзе, вызовет редкое затмение.

Эзотерик Аделина Панина рассказала интернет-издание «Подмосковье сегодня», что можно сделать в этот день. Кроме затмения, ожидается также новолуние, которое произойдет в знаке Стрельца. Панина уверена, что все эти события имеют свойство привлекать мистические силы.

По словам эзотерика, это время хорошо подходит для просьб о избавлении от чего-то, что уже не нужно в жизни. Например, можно попробовать сменить работу или разорвать деструктивные отношения. Однако стоит помнить, что не стоит просить что-то новое, заключать новые договоры или делать приобретения. Вселенная лучше откликается на просьбы об освобождении от старого.

Загадывать заветное желание лучше будет 21 декабря. До этого дня рекомендуется убраться в квартире, избавиться от ненужных вещей и хлама. Если вещь сломалась или испортилась, то она уже несет деструктивную энергию и лучше от нее избавиться. Таким образом, можно очистить пространство для новых возможностей и положительных изменений.

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