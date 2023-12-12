Астероид перед яркой звездой Бетельгейзе вызовет редкое затмение

По словам эзотерика, это время хорошо подходит для просьб о избавлении от чего-то, что уже не нужно в жизни. Например, можно попробовать сменить работу или разорвать деструктивные отношения. Однако стоит помнить, что не стоит просить что-то новое, заключать новые договоры или делать приобретения. Вселенная лучше откликается на просьбы об освобождении от старого.