Без долгов в Новый 2024 год: «Гортранс» погасит долги при участии мэрии Екатеринбурга

Материальные средства будут направлены на исполнение налоговых обязательств перед ФНС, на оплату ГСМ и для расчета с поставщиками услуг. Мера поддержки позволит исключить риск остановки линии общественного транспорта в столице области, что абсолютно недопустимо в условиях зимы, по мнению представителей администрации.