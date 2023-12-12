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«Гортранс» Екатеринбурга получит 94 млн рублей на закрытие долгов

Без долгов в Новый 2024 год: «Гортранс» погасит долги при участии мэрии Екатеринбурга

12 декабря 2023, 11:42
Фото: 1MI

«Гортранс» Екатеринбурга получит 94 млн рублей на закрытие долгов

Администрация Екатеринбурга до конца 2023 года выделит дополнительные финансовые средства для погашения долга «Гортранса».

Порядка 94 миллионов рублей готов выделить бюджет города на погашение долга предприятия. Данную информацию сообщил на заседании городской думы вице-мэр Андрей Корюков.

Ситуация получила свое развитие после недавнего скандала, связанного с арестом счетов «Гортранса». Текущая задолженность перевозчика составляет порядка 200 млн рублей. Ранее свою обеспокоенность проблемой высказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, уточнил, что финансовая поддержка будет оказана предприятию после предоставления им соответствующих документов.

Материальные средства будут направлены на исполнение налоговых обязательств перед ФНС, на оплату ГСМ и для расчета с поставщиками услуг. Мера поддержки позволит исключить риск остановки линии общественного транспорта в столице области, что абсолютно недопустимо в условиях зимы, по мнению представителей администрации.

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#Александра Логинова#Деньги#Бюджет#Скандал#Долги#Задолженность#Оплата#Мэрия#Алексей Орлов#Екатеринбург#Андрей Корюков#Гортранс#Мэрия Екатеринбурга
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