Больше чем в два раза увеличились расходы на переселение из аварийного жилья в Тагиле

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
По сравнению с 2023 годом расходы выросли в два раза. Это значит, что у большего количества людей появится шанс переехать в новые квартиры уже в 2024 году. Ряд домов располагается в сельской местности.
По официальной информации, в настоящее время в Нижнем Тагиле числятся 59 не расселенных многоквартирных домов. Судя по данным, это дома от 1940 по 1978 годов постройки.
Расходы на переселение из ветхого и аварийного жилья — было 102 миллионов, в 2024 — 229 миллионов рублей, — сообщил депутатам на заседании комиссии Алексей Бурдилов.
В 2023 году, судя по реестру, расселили 24 многоквартирных аварийных дома в разных районах города. Год постройки некоторых домов даже не удалось установить.