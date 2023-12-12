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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

В Нижнем Тагиле увеличились расходы на переселение из аварийных домов до 229 млн

Больше чем в два раза увеличились расходы на переселение из аварийного жилья в Тагиле

12 декабря 2023, 08:58
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле увеличились расходы на переселение из аварийных домов до 229 млн

Информацию о расходах на переселение горожан из аварийного жилья, заложенных в бюджете Нижнего Тагила на 2024 год, сообщил заместитель главы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

По сравнению с 2023 годом расходы выросли в два раза. Это значит, что у большего количества людей появится шанс переехать в новые квартиры уже в 2024 году. Ряд домов располагается в сельской местности.

По официальной информации, в настоящее время в Нижнем Тагиле числятся 59 не расселенных многоквартирных домов. Судя по данным, это дома от 1940 по 1978 годов постройки.

Расходы на переселение из ветхого и аварийного жилья — было 102 миллионов, в 2024 — 229 миллионов рублей, — сообщил депутатам на заседании комиссии Алексей Бурдилов.

В 2023 году, судя по реестру, расселили 24 многоквартирных аварийных дома в разных районах города. Год постройки некоторых домов даже не удалось установить.

20 млн потратят в Нижнем Тагиле на переселение людей из аварийного жилья
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#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Свердловская область#Администрация#Аварийное жилье#Ветхое жилье#Переселение#Администрация Нижнего Тагила#Аварийное состояние#Юлия Степанова
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