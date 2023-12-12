Часовня для сотрудников МЧС построена в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Считается, что она помогает сотрудникам спасательных служб и оберегает людей от пожаров. Сама идея создать часовню принадлежит главе МЧС региона Виктора Теряева. Кроме того, инициатива была поддержана епархией.
Все процедуры по строительству часовни начались в конце апреля текущего года. В конце октября этого года освятили купол. На праздничной церемонии был митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, а также представители власти.
Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга вышли на крестный ход в 30-градусный мороз.