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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Екатеринбурге освятили часовню, которую построили для сотрудников МЧС

Часовня для сотрудников МЧС построена в Свердловской области

12 декабря 2023, 12:25
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге освятили часовню, которую построили для сотрудников МЧС

В Свердловской области около управления МЧС создана часовня во имя святыни «Неопалимая Купина».

Считается, что она помогает сотрудникам спасательных служб и оберегает людей от пожаров. Сама идея создать часовню принадлежит главе МЧС региона Виктора Теряева. Кроме того, инициатива была поддержана епархией.

Все процедуры по строительству часовни начались в конце апреля текущего года. В конце октября этого года освятили купол. На праздничной церемонии был митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, а также представители власти.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга вышли на крестный ход в 30-градусный мороз.

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#Общество#Свердловская область#Строительство#Святыни#Екатеринбург#МЧС#Глава МЧС#Камилла Булгакова
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