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Двух подозреваемых в мошенничестве разыскивают в Каменске-Уральском

Двое мужчин разыскиваются в Каменске-Уральском. Их подозревают в мошенничестве

12 декабря 2023, 07:51
Фото: 1MI

Двух подозреваемых в мошенничестве разыскивают в Каменске-Уральском

Двух возможных мошенников разыскивает полиция в Каменске-Уральском. В отношении обоих расследуются уголовные дела.

Первый мужчина — Денис Степаненко 1982 года рождения. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. По данной статье грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Второй подозреваемый — Александр Кужахметов 1990 года рождения. У него та же статья, но подозревается он в мошенничестве по предварительному сговору. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В полиции Каменска-Уральского просят граждан, знающих о местоположении мужчин, обратиться по телефонам 8 (3439) 32–23–15 или 8 (999) 562–844–1.

Денис СтепаненкоДенис Степаненко
Александр КужахметовАлександр Кужахметов
Денис Степаненко
Фото: МО МВД "Каменск-Уральский"

Напомним, что ранее стало известно о том, что в риелторских фирмах Нижнего Тагила силовики проводят обыски. Причиной является возможное мошенничество с Херсонскими сертификатами.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Криминал#Розыск#Мошенничество#18+#Ирина Кирилова
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