Двое мужчин разыскиваются в Каменске-Уральском. Их подозревают в мошенничестве

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Первый мужчина — Денис Степаненко 1982 года рождения. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. По данной статье грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Второй подозреваемый — Александр Кужахметов 1990 года рождения. У него та же статья, но подозревается он в мошенничестве по предварительному сговору. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
В полиции Каменска-Уральского просят граждан, знающих о местоположении мужчин, обратиться по телефонам 8 (3439) 32–23–15 или 8 (999) 562–844–1.
Напомним, что ранее стало известно о том, что в риелторских фирмах Нижнего Тагила силовики проводят обыски. Причиной является возможное мошенничество с Херсонскими сертификатами.