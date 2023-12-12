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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Блогера из Екатеринбурга, обвиняемого в мошенничестве, оставили на свободе

Екатерину Уланову из Екатеринбурга не отправили в СИЗО

12 декабря 2023, 13:51
Фото: Midjourney

Блогера из Екатеринбурга, обвиняемого в мошенничестве, оставили на свободе

Учредителя фирмы «Уланова-бюро», Екатерину Уланову из Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве.

С осени компания перестала доставлять товары в срок. В результате клиенты жаловались на Роспотребнадзор, который встал на сторону потребителей.

После этого началась проверка со стороны прокуратуры региона, которая требовала отправить девушку вместе с ее мужем в СИЗО. Однако Свердловский областной суд решил не заключать под стражу Уланову.

Самой Улановой не было на процессе, вместо нее был правозащитник Владимир Кривоногов, отмечает URA.RU. Известно, что сейчас девушке нельзя общаться со всеми заявителями.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался уголовным делом блогерши из Екатеринбурга.

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