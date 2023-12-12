Екатерину Уланову из Екатеринбурга не отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
С осени компания перестала доставлять товары в срок. В результате клиенты жаловались на Роспотребнадзор, который встал на сторону потребителей.
После этого началась проверка со стороны прокуратуры региона, которая требовала отправить девушку вместе с ее мужем в СИЗО. Однако Свердловский областной суд решил не заключать под стражу Уланову.
Самой Улановой не было на процессе, вместо нее был правозащитник Владимир Кривоногов, отмечает URA.RU. Известно, что сейчас девушке нельзя общаться со всеми заявителями.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался уголовным делом блогерши из Екатеринбурга.