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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Мошенники придумали схему мошенничества с доставкой в Екатеринбурге

Еще одна схема мошенничества с доставкой появилась в Свердловской области

12 декабря 2023, 14:48
Фото: Midjourney

Мошенники придумали схему мошенничества с доставкой в Екатеринбурге

Перед новогодними праздниками учащаются случаи мошенничества. Представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что необходимо не терять бдительность и быть всегда настороже.

Оказалось, что чаще всего звонят людям в возрасте, сообщают о доставке чего-либо и просят поставить подпись. Впоследствии приходит счет на оплату покупки, хотя ее и не заказывали, но поставленная подпись будет говорить об обратном.

Кроме того, Горелых отмечает, что нельзя разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, что бы они не предлагали, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что мошенники предлагают менять пятитысячные купюры на новые с Екатеринбургом.

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