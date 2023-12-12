Еще одна схема мошенничества с доставкой появилась в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Оказалось, что чаще всего звонят людям в возрасте, сообщают о доставке чего-либо и просят поставить подпись. Впоследствии приходит счет на оплату покупки, хотя ее и не заказывали, но поставленная подпись будет говорить об обратном.
Кроме того, Горелых отмечает, что нельзя разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, что бы они не предлагали, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что мошенники предлагают менять пятитысячные купюры на новые с Екатеринбургом.