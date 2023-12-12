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Published Сегодня, 07:31

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Updated Сегодня, 07:33

Мэр Казани призвал стирать пакеты для борьбы за экологию

Глава Казани назвал эффективный способ борьбы за экологию

12 декабря 2023, 07:31
Фото: Midjourney

Мэр Казани призвал стирать пакеты для борьбы за экологию

Мэр Казани Ильсур Метшин высказался о мусорных проблемах столицы Татарстана. Он призвал жителей стирать использованные пакеты ради уважения природы.

Ильсур Метшин высказался так во время совещания. В пример он привел своего учителя по английскому языку, который стирает пакеты и использует их повторно, сообщают «Новые известия».

Мэр убежден, что мусорную проблему невозможно решить без ограничения потребления. Начать следует с воспитания, считает Метшин.

Мой преподаватель говорит: «Я не беру новые пакеты, когда иду в магазин». Вот как мама приучила нас: чистые — во вторичный оборот, а не чистые — постирали. Человек самодостаточный и может себе позволить. Но это не про деньги, а про уважение к природе, — сказал мэр.

Также он добавил, что местные власти затормозили внедрение системы раздельного сбора мусора пять лет назад. Сейчас же новые и старые площадки ТБО занимают 925 гектар, а темпы мусорообразования в регионе ускоряются.

Завкафедрой природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Миназова рассказала, что в Казани на выхлопные газы автотранспорта приходится около 70% выбросов вредных веществ.

Ученый Сергей Мухачев назвал еще одну проблему экологии Казани — это хаотичная застройка. Он считает, что из-за просчетов в планировании неблагоприятные факторы суммируются. Поэтому показатели выходят за пределы допустимых значений.

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#Экология#Мэр#Мусор#Природа#Казань#Переработка#Дарья Сорокина#Живая природа#Мусорные пакеты
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