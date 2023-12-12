Глава Казани назвал эффективный способ борьбы за экологию

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Ильсур Метшин высказался так во время совещания. В пример он привел своего учителя по английскому языку, который стирает пакеты и использует их повторно, сообщают «Новые известия».
Мэр убежден, что мусорную проблему невозможно решить без ограничения потребления. Начать следует с воспитания, считает Метшин.
Мой преподаватель говорит: «Я не беру новые пакеты, когда иду в магазин». Вот как мама приучила нас: чистые — во вторичный оборот, а не чистые — постирали. Человек самодостаточный и может себе позволить. Но это не про деньги, а про уважение к природе, — сказал мэр.
Также он добавил, что местные власти затормозили внедрение системы раздельного сбора мусора пять лет назад. Сейчас же новые и старые площадки ТБО занимают 925 гектар, а темпы мусорообразования в регионе ускоряются.
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