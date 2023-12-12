Исчезли деньги и кольцо: блогер из Краснотурьинска обвиняет силовиков в краже

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Та авария произошла на Серовском тракте. Столкнулись грузовик и автобус, погибли два водителя и пассажирка Виктория — жена Александра.
Вдовец написал заявление в главное управление свердловского МВД с просьбой разобраться, куда исчезли деньги и украшения, пишет Е1.
По словам Александра, в тот день Виктория ехала на закупку товара, и для этих целей везла 50 тысяч рублей. Однако ему вернули только 2,5 тысячи и банковские карты. На Виктории были надеты золотая цепочка и золотое кольцо с бриллиантами.
Он считает, что ювелирные изделия с трупа сняли сотрудники полиции, так как именно они первыми приехали на место аварии.
Три часа жена лежала на трассе прикрытая. Другие пассажиры были в шоковом состоянии, вряд ли они бы обокрали, — сказал Александр.
Также блогер требует привлечь к ответственности директора транспортной компании Александр уверен, что автобус был неисправен и ехал с «лысой» резиной. Он считает, что выпускать такой транспорт в рейс было нельзя.