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Published Сегодня, 13:50

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Блогер из Краснотурьинска обвинил силовиков в краже денег и кольца с трупа жены

Исчезли деньги и кольцо: блогер из Краснотурьинска обвиняет силовиков в краже

12 декабря 2023, 13:50
Фото: 1MI

Блогер из Краснотурьинска обвинил силовиков в краже денег и кольца с трупа жены

Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев, у которого в ДТП с автобусом погибла супруга, обвинил силовиков в краже денег и украшений. В тот день Виктория везла с собой 50 тысяч рублей.

Та авария произошла на Серовском тракте. Столкнулись грузовик и автобус, погибли два водителя и пассажирка Виктория — жена Александра.

Вдовец написал заявление в главное управление свердловского МВД с просьбой разобраться, куда исчезли деньги и украшения, пишет Е1.

По словам Александра, в тот день Виктория ехала на закупку товара, и для этих целей везла 50 тысяч рублей. Однако ему вернули только 2,5 тысячи и банковские карты. На Виктории были надеты золотая цепочка и золотое кольцо с бриллиантами.

Он считает, что ювелирные изделия с трупа сняли сотрудники полиции, так как именно они первыми приехали на место аварии.

Три часа жена лежала на трассе прикрытая. Другие пассажиры были в шоковом состоянии, вряд ли они бы обокрали, — сказал Александр.

Также блогер требует привлечь к ответственности директора транспортной компании Александр уверен, что автобус был неисправен и ехал с «лысой» резиной. Он считает, что выпускать такой транспорт в рейс было нельзя.

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