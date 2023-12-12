Исчезли деньги и кольцо: блогер из Краснотурьинска обвиняет силовиков в краже

По словам Александра, в тот день Виктория ехала на закупку товара, и для этих целей везла 50 тысяч рублей. Однако ему вернули только 2,5 тысячи и банковские карты. На Виктории были надеты золотая цепочка и золотое кольцо с бриллиантами.