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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Электричество отключено во всем Качканаре

«Как при апокалипсисе живем»: весь Качканар остался без электричества

12 декабря 2023, 08:32
Фото: 1MI

Электричество отключено во всем Качканаре

В Качканаре отключено электричество. Света нет во всех домах города.

Это произошло утром 12 декабря. Одна из возможных причин — неисправность на линии ЛЭП, сообщает «Новый Качканар».

Сейчас рабочие делают все, чтобы вернуть свет в дома и квартиры. Местные жители также пожаловались, что не могут дозвониться до диспетчерской службы.

По улице Октябрьской тоже вырубилось. На пару секунд моргнет, и опять вырубает. Зима только началась, а уже как при апокалипсисе живем, ничего не работает. Каждый день — то холодная вода пропадает, то отопление, теперь светомузыка пошла. Видимо, чтоб веселее принимали «хорошее» отношение администрации к проблемам ЖКХ, — рассказала местная жительница Любовь.

А некоторые пользователи соцсетей считают, что вины коммунальщиков здесь нет, а причина кроется лишь в аномальных морозах.

Вы видели, как обледенели провода? А сегодня еще и ветер. Естественно, от такого груза они рвутся как нитки. Такое природное явление не каждый год бывает. Им бы посочувствовать, они сейчас в такую морозяку все это устранять будут, — написала Анна.

Ранее сообщалось, что в больнице №20 Екатеринбурга пациенты пожаловались на холод в палатах. Они вынуждены одеваться в теплые вещи, так как в здании перебои с отоплением и отсустствуют обогреватели и теплые одеяла.

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#Происшествия#Электричество#Ветер#Мороз#Качканар#Свет#Дарья Сорокина#Перебои
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