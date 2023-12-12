Как завершилась встреча родителей Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга с врачами

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Медики пригласили родителей мальчика после 10-часового пикета отца мальчика. Тогда он выразил согласие покинуть Минздрав, если с ним обсудят назначение Мише препарат «Рисдиплам», необходимый ребёнку.
Как рассказывает мама Миши изданию E1, встреча была не такой, как они ожидали, поскольку врачи сказали, что лекарство не будет выделено. Яна Бахтина, мама трёхлетнего Миши, отметила, что либо глава региона не был осведомлён, какая будет встреча, либо специалисты решили сделать по-своему.
Заведующая неврологическим отделением ОДКБ отметила, что дополнительного обследования не нужно, но лечение ребёнку не назначили. Вместе с тем ранее губернатор обещал собрать врачей для решения вопроса.