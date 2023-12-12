Как завершилась встреча родителей Миши Бахтина со СМА из Екатеринбурга с врачами

Как рассказывает мама Миши изданию E1, встреча была не такой, как они ожидали, поскольку врачи сказали, что лекарство не будет выделено. Яна Бахтина, мама трёхлетнего Миши, отметила, что либо глава региона не был осведомлён, какая будет встреча, либо специалисты решили сделать по-своему.