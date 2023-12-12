Морозы бьют рекорды. Самая низкая температура зафиксирована на Урале 12 декабря

Нижний Тагил утро встретил с температурой -36…-38 градусов. К вечеру уже потеплеет до -24 градусов. Из-за сильного мороза даже произошли аварии. В частности, ночью оборвалась контактная сеть трамваев по направлению на Тагилстрой. А утром из депо Новой Кушвы трамваи не смогли выйти на линию из-за обрыва сети.