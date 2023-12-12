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Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Самая низкая температура за 10 лет зафиксирована в Свердловской области

Морозы бьют рекорды. Самая низкая температура зафиксирована на Урале 12 декабря

12 декабря 2023, 07:59
Фото: Midjourney

Самая низкая температура за 10 лет зафиксирована в Свердловской области

Рекордно низкая температура 12 декабря зафиксирована в Екатеринбурге. За прошедшие 10 лет этот день стал самым холодным. Средняя температура по городу достигла отметки в -33,6 градуса.

Об этом в своем telegram-канале написал синоптик Алексей Пулин. По его словам, такая температура наблюдалась к 08:00. С 29 января 2014 года это самая низкая температура, зафиксированная на городской метеостанции.

При этом в Свердловской области скоро ожидается потепление. Так, к концу декабря температура воздуха может прогреться до 0…-5 градусов.

Нижний Тагил утро встретил с температурой -36…-38 градусов. К вечеру уже потеплеет до -24 градусов. Из-за сильного мороза даже произошли аварии. В частности, ночью оборвалась контактная сеть трамваев по направлению на Тагилстрой. А утром из депо Новой Кушвы трамваи не смогли выйти на линию из-за обрыва сети.

#Свердловская область#Погода#Заморозки#Мороз#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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