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Номинация «Мутный отморозок»

«Мутный отморозок»: байкер из Екатеринбурга занял призовое место за поездку в морозы

12 декабря 2023, 08:31
Фото: Дмитрий Калинин
Номинация «Мутный отморозок»

Байкер из Екатеринбурга покорил Пермь в аномальные морозы

Мотоциклист из Екатеринбурга Дмитрий Калинин на трехколесном «Урале» отважился совершить поездку на соревнования в Пермский край и занял призовое место. Мероприятие проходило 9 декабря.

Даже крепкие морозы -37 градусов не остановили мотоциклиста из Екатеринбурга Дмитрия Калинина — участника зимнего слета мотоциклистов. Мероприятие с экзотическим названием «Пермская Муть-16» проходило в Пермском крае с 8 по 10 декабря на территории Юго-Камского конно-спортивного клуба. В событии участвовали члены мотоклубов региона. Свердловчанину предстояло преодолеть сложный путь в условиях зимней дороги, для этого ему понадобилось 11 часов. В качестве подстраховки в дороге на своем автомобиле присоединился приятель Дмитрия.

Зимняя дорога до мероприятияЗимняя дорога до мероприятия
Зимняя дорога до мероприятия
Фото: Дмитрий Калинин

Организаторы «Мути» в своих требованиях для участия не указывали обязательное наличие собственной мототехники, за компанию можно было прокатиться всем желающим. Достаточно было иметь при себе защитный шлем. Но далеко не каждый отважился на участие в слете. Всего было заявлено 7 категорий заезда.

Фото: Эльданиз Гасымов

Однако, несмотря на неполадки, возникшие в дороге, железный конь и надежный друг Дмитрия, советский мотоцикл «Урал», не подвел своего владельца. Звание «Мутного отморозка» Дмитрий заслуженно получил по окончании заезда, продемонстрировав свою выносливость, стремление к победе и любовь к своему хобби.

Продолжительность пути на фестиваль и обратно составила в общей сложности порядка 850 километров. При этом парень передвигался на своем железном помощнике со средней скоростью от 90 до 100 км/ч.

Данный забег доказал всем не только стальной характер уральских байкеров, но и надежность советской техники, отмечают участники. 

Примечательно, что в мероприятии участвовали и дети. Так, например, младшая команда клуба-организатора заняла первое место в номинации «Мутные Ссанки».

Фото: Юго-Камский конно-спортивный клуб
ФК «Урал» показал тренировку в -30 градусов
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