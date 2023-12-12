«Мутный отморозок»: байкер из Екатеринбурга занял призовое место за поездку в морозы

Организаторы «Мути» в своих требованиях для участия не указывали обязательное наличие собственной мототехники, за компанию можно было прокатиться всем желающим. Достаточно было иметь при себе защитный шлем. Но далеко не каждый отважился на участие в слете. Всего было заявлено 7 категорий заезда.