На 1,7 млрд рублей увеличено финансирование программы развития Невьянска

Ранее по программе развития региона в поселке Ребристый после реконструкции был введен в эксплуатацию животноводческий комплекс «Пламя», рассчитанный на 200 голов крупного рогатого скота. На УЗМК начато производство комплектующих для современных электровозов и низкопольных трамваев мощностью 400 кабин в год. Обновлено здание бассейна детско-юношеской спортивной школы и подготовлена строительная документация для реконструкции ДК в поселке Аять, основное здание которого признано аварийным. В регионе активно проводится ремонт автомобильных дорог.