На 1,7 млрд рублей увеличено финансирование программы развития Невьянска

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
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Updated Сегодня, 16:04
Такое стало возможным благодаря увеличению размера дотаций из областной казны. Объем финансирования утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. С учетом текущего транша в развитие муниципалитета будет вложено свыше 6 млрд рублей. Комплексная программа, на реализацию которой направлены средства, утверждена в августе 2020 года и рассчитана до 2025 года включительно.
Дополнительные расходы будут направлены не только на благоустройство дорог и территорий, но и на возведение напорного коллектора, а также монтаж системы водоотведения.
Ранее по программе развития региона в поселке Ребристый после реконструкции был введен в эксплуатацию животноводческий комплекс «Пламя», рассчитанный на 200 голов крупного рогатого скота. На УЗМК начато производство комплектующих для современных электровозов и низкопольных трамваев мощностью 400 кабин в год. Обновлено здание бассейна детско-юношеской спортивной школы и подготовлена строительная документация для реконструкции ДК в поселке Аять, основное здание которого признано аварийным. В регионе активно проводится ремонт автомобильных дорог.
Напоминаем, что 6 октября в городе Невьянск была открыта новая набережная. Затраты на её строительство составили 250 млн рублей.