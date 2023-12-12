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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Синоптик назвала дату окончания морозов в Свердловской области

Названа дата окончания лютых морозов в Свердловской области

12 декабря 2023, 08:54
Фото: Midjourney

Синоптик назвала дату окончания морозов в Свердловской области

В Свердловской области продолжаются аномальные морозы. Главный синоптик Урала Галина Шепоренко рассказала, когда ждать потепления.

По ее данным, мороз усилился в ночь на понедельник, 11 декабря. В некоторых частях морозы достигли -40 градусов.

Ночь с 12 на 13 декабря будет такой же морозной. А с дня 13 декабря холод постепенно будет ослабевать, считает синоптик.

Уже в ночь с 13 на 14 декабря прогнозируется в среднем -23… -28 градусов, а днем — -15… -20 градусов. При этом в течение всей рабочей неделе сильных осадков не будет.

Ранее в Свердловской области была зафиксирована самая низкая температура за 10 лет. 12 декабря средняя температура по Екатеринбургу достигла отметки в -33,6 градуса.

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#Свердловская область#Потепление#Погода#Холода#Природа#Морозы#Синоптик#Дарья Сорокина#Живая природа#Аномальные морозы
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