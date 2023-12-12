«Не более трех упаковок в руки»: в Екатеринбурге ввели ограничение на продажу яиц

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Розничные сети Екатеринбурга начали вводить ограничения на продажу куриного яйца в начале декабря 2023 года. Соответствующая информация появилась на ценниках у товаров. Согласно информации, размещаемой на прилавках, теперь покупателю отпустят не более 100 штук одни руки. В столице Урала подобные объявления появились в магазинах сети «Кировский» и «Бристоль», а также в фирменных магазинах птицефабрики «Свердловская» — основного производителя и поставщика.
Данная инициатива дошла и до Нижнего Тагила. Так, например, подобное ограничение было замечено покупателями 11 декабря в розничной сети «Бристоль».
Вчера зашел в магазин после работы и обратил внимание на полную коробку яиц, стоящую на полу. На ценнике было написано «Не более трёх в одни руки». Не пойму, то ли это рекламный ход такой, то ли действительно ограничение действует, но при мне ни один покупатель не приобретал данный товар, — делится своими наблюдениями Евгений, покупатель из Дзержинского района.
Напомним, в конце ноября в Свердловской области резко взлетели розничные цены на куриное яйцо. Губернатор области после встречи с представителями торговых сетей, прошедшей 5 декабря, пообещал свердловчанам обеспечить минимальную наценку на продукт.