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Ограничения на продажу куриного яйца введены в розничных магазинах Екатеринбурга

«Не более трех упаковок в руки»: в Екатеринбурге ввели ограничение на продажу яиц

12 декабря 2023, 13:32
Фото: 1MI

Ограничения на продажу куриного яйца введены в розничных магазинах Екатеринбурга

Ограничения на продажу куриных яиц замечены покупателями в некоторых розничных магазинах столицы Урала. В Екатеринбурге такие меры применены в сетях «Кировский» и «Бристоль», а также магазинах птицефабрики «Свердловская».

Розничные сети Екатеринбурга начали вводить ограничения на продажу куриного яйца в начале декабря 2023 года. Соответствующая информация появилась на ценниках у товаров. Согласно информации, размещаемой на прилавках, теперь покупателю отпустят не более 100 штук одни руки. В столице Урала подобные объявления появились в магазинах сети «Кировский» и «Бристоль», а также в фирменных магазинах птицефабрики «Свердловская» — основного производителя и поставщика.

Данная инициатива дошла и до Нижнего Тагила. Так, например, подобное ограничение было замечено покупателями 11 декабря в розничной сети «Бристоль».

Вчера зашел в магазин после работы и обратил внимание на полную коробку яиц, стоящую на полу. На ценнике было написано «Не более трёх в одни руки». Не пойму, то ли это рекламный ход такой, то ли действительно ограничение действует, но при мне ни один покупатель не приобретал данный товар, — делится своими наблюдениями Евгений, покупатель из Дзержинского района.

Напомним, в конце ноября в Свердловской области резко взлетели розничные цены на куриное яйцо. Губернатор области после встречи с представителями торговых сетей, прошедшей 5 декабря, пообещал свердловчанам обеспечить минимальную наценку на продукт.

До 104 рублей взлетела цена на яйца в Свердловской области
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