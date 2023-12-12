«Не более трех упаковок в руки»: в Екатеринбурге ввели ограничение на продажу яиц

Розничные сети Екатеринбурга начали вводить ограничения на продажу куриного яйца в начале декабря 2023 года. Соответствующая информация появилась на ценниках у товаров. Согласно информации, размещаемой на прилавках, теперь покупателю отпустят не более 100 штук одни руки. В столице Урала подобные объявления появились в магазинах сети «Кировский» и «Бристоль», а также в фирменных магазинах птицефабрики «Свердловская» — основного производителя и поставщика.