Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде

Такие комментарии оставляли горожане в местном паблике «ВСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда». И это малая их часть. Салдинцы рассказывали о том, что чистят только центральные улицы, а частный сектор так и остается засыпанным, о снежных завалах на тротуарах, о заносах автомобилей на дорогах и т. д. Администрация города пообещала на это усилить уборку, выпустив на улицы два звена, в каждом из которых грейдер, комбинировано-дорожная машина и трактор для расчистки тротуаров и проездов. Третье звено должно было заниматься вывозом снега. Получается, если три звена — это усиление, то в обычный день работает только одно-два? Горожане на это заявление ответили, что такого количество техники для качественной уборки не хватает.