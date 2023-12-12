Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Шутка о том, что снегопады становятся неожиданностью для коммунальщиков из года в год, никогда не перестанет быть актуальной. Однако ирония кончается, когда пешеходам приходится преодолевать квест с засыпанными тротуарами, а водителям вспоминать все молитвы, чтобы не вылететь из неубранной снежной колеи. Первые снегопады в Свердловской области начались в конце ноября, а с ними полетели и десятки сообщений от салдинцев в соцсетях.
Прочистили основную дорогу утром так, что на автобусной остановке, когда подошел автобус, женщина, которая пыталась к нему подойти, просто упала пластом чуть ли не под колеса автобуса. Снег по краю дороги с проезжей части был выше колена. Еле подняли женщину.
На выезде из Салды в Тагил частный сектор, по Народного фронта, где насыпали щебня, чтоб на титановую ездить, и у двухэтажек ни фига не чистят. Мы с ребенком еле как пробираемся до автобуса, при чем ребенок 3 года еле идет через все это, а я на костылях вообще кое-как, и никому ниче не надо.
Улица 25 октября от МФЦ вниз к речке не чистится. Вчера трактор простоял на улице с 15-30 до 17-20 и уехал, смена прошла, дорога не чищена, хорошо поработал, а на этой улице практически одни пенсионеры живут.
Такие комментарии оставляли горожане в местном паблике «ВСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда». И это малая их часть. Салдинцы рассказывали о том, что чистят только центральные улицы, а частный сектор так и остается засыпанным, о снежных завалах на тротуарах, о заносах автомобилей на дорогах и т. д. Администрация города пообещала на это усилить уборку, выпустив на улицы два звена, в каждом из которых грейдер, комбинировано-дорожная машина и трактор для расчистки тротуаров и проездов. Третье звено должно было заниматься вывозом снега. Получается, если три звена — это усиление, то в обычный день работает только одно-два? Горожане на это заявление ответили, что такого количество техники для качественной уборки не хватает.
Компания-штрафник
Уже стало известно, кто будет заниматься содержанием дорог в Верхней Салде в 2024 году. Это компания ООО ГК «Уралстройкомплекс» из Нижнего Тагила, владеет которой Владимир Винтовкин. Стоимость контракта составила 43 млн рублей, и он был заключен с единственным участником торгов.
Среди крупных контрактов за 2023 год у компании числятся благоустройство двух дворов на Вагонке и ГГМ за 68 млн рублей, ремонт Исинского тракта в границах Горноуральского округа за 61 млн рублей и ремонт автомобильного моста над улицей Геологов за 44,6 млн рублей. Причем последний контракт выполнялся с нарушениями. Заказчик в рамках договора предъявил «Уралстройкомплексу» три претензии на общую сумму 640 тысяч рублей. Треть штрафов компания уже оплатила.
Компания сына депутата
Половину 2022 года и весь 2023-й содержанием дорог в Верхней Салде, в том числе уборкой от снега, занималось ООО «Аэродромстрой». Его директором является Александр Рощупкин, сын исполнительного директора «Уралвагонзавода», депутата Заксобрания Владимира Рощупкина. Всего администрация города подписала с компанией три контракта на общую сумму 61,6 млн рублей. Все контракты заключались с АДС каждые полгода, начиная с 1 сентября 2022 года, как с единственным поставщиком. Кроме того, контракт, который действовал с января по июль 2023 года, был расторгнут по соглашению сторон (причина в открытой документации не указана), но следом заключен новый на вторую половину года до конца декабря.
Получается, что «Аэродромстрой» занимается уборкой снега в Верхней Салде вторую зиму подряд, но претензий к качеству работ за год у жителей города меньше не стало. Также недостатки в виде наледи и снежного наката выявлял инспектор дорожного надзора после нескольких ДТП.
Сельхоз ИП
Еще один «любимый» подрядчик администрации Верхней Салды ИП Сергей Якупов, который занимается содержанием дорог в пригороде: поселках Басьяновский, Тагильский, Перегрузочная, Песчаный карьер, Ежевичный, Бобровка, Нелоба, Ива, деревень Северное и Никитино, а также дорожных участков до деревень Малыгино, Балакино и поселка Бобровка. С начала 2022 года с предпринимателем заключено девять контрактов на общую сумму 13 млн рублей. При этом основной деятельностью предпринимателя в ЕГРИП значится разведение молочного крупного рогатого скота.
Жители Верхней Салды могут отправить обращение в интернет-приемную на официальном сайте администрации. Там можно описать проблему словами, а также прикрепить фото или видео, подтверждающие наличие сложностей.