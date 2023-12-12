Новый прожиточный минимум утвержден в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
В зависимости от категории граждан прожиточный минимум отличается. Так, для трудоспособного населения он достигнет 16 675 рублей, для пенсионеров — 13 156, а для детей — 15 281.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что прожиточный минимум в регионе увеличится более чем на 7%. На 2023 год сумма прожиточного минимума составляет 15 356 для трудоспособного населения, для пенсионеров — 12 116 рублей, для детей — 14 623 рубля.
Напомним, ранее также стало известно о том, у кого вырастут пенсии в Свердловской области в 2024 году.