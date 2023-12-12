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Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Власти утвердили новый прожиточный минимум в Свердловской области

Новый прожиточный минимум утвержден в Свердловской области

12 декабря 2023, 04:06
Фото: 1MI

Власти утвердили новый прожиточный минимум в Свердловской области

Правительством Свердловской области утверждено увеличение прожиточного минимума в 2024 году. В среднем сумма составит 15,29 тысячи рублей. Соответствующее постановление уже опубликовано на портале правовой информации.

В зависимости от категории граждан прожиточный минимум отличается. Так, для трудоспособного населения он достигнет 16 675 рублей, для пенсионеров — 13 156, а для детей — 15 281.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что прожиточный минимум в регионе увеличится более чем на 7%. На 2023 год сумма прожиточного минимума составляет 15 356 для трудоспособного населения, для пенсионеров — 12 116 рублей, для детей — 14 623 рубля.

Напомним, ранее также стало известно о том, у кого вырастут пенсии в Свердловской области в 2024 году.

#Экономика#Дети#Свердловская область#Пенсионеры#Граждане#Прожиточный минимум#Ирина Кирилова
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