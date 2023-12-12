Новый прожиточный минимум утвержден в Свердловской области

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что прожиточный минимум в регионе увеличится более чем на 7%. На 2023 год сумма прожиточного минимума составляет 15 356 для трудоспособного населения, для пенсионеров — 12 116 рублей, для детей — 14 623 рубля.