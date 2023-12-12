Подростков обвинили в десяти эпизодах изнасилований в спецшколе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Обвинительное заключение было оглашено 11 декабря. Двум подросткам вменяется шесть эпизодов в общей сложности, еще одного обвиняют в четырех эпизодах, пишет Ура.ру со ссылкой на адвоката Георгия Краснова.
Однако, по его словам, подозреваемые отрицают свою вину. На самом же заседании суда пока допросов не проводили, а также не исследовали материалы уголовного дела. На следующем процессе уже будут проводиться допросы родителей потерпевших, а также свидетели.
Напомним, скандал в спецшколе в Екатеринбурге произошел весной 2023 года. Тогда сообщалось, что в учреждении совершались насильственные действия над детьми и проводились «товарищеские суды».