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В Екатеринбурге учеников спецшколы обвинили в массовых изнасилованиях

Подростков обвинили в десяти эпизодах изнасилований в спецшколе в Екатеринбурге

12 декабря 2023, 03:35
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге учеников спецшколы обвинили в массовых изнасилованиях

Десять эпизодов изнасилований вменяется ученикам спецшколы No124 в Екатеринбурге. Потерпевшими при этом признаны три воспитанника.

Обвинительное заключение было оглашено 11 декабря. Двум подросткам вменяется шесть эпизодов в общей сложности, еще одного обвиняют в четырех эпизодах, пишет Ура.ру со ссылкой на адвоката Георгия Краснова.

Однако, по его словам, подозреваемые отрицают свою вину. На самом же заседании суда пока допросов не проводили, а также не исследовали материалы уголовного дела. На следующем процессе уже будут проводиться допросы родителей потерпевших, а также свидетели.

Напомним, скандал в спецшколе в Екатеринбурге произошел весной 2023 года. Тогда сообщалось, что в учреждении совершались насильственные действия над детьми и проводились «товарищеские суды».

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#Дети#Суд#Школа#Криминал#Изнасилование#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Изнасилование мальчиков в спецшколе в Екатеринбурге
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