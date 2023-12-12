Предупреждение о смоге продлено в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:50
Таким образом, в регионе продолжится неблагоприятная погода для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявлены НМУ первой степени опасности.
Напомним, что на протяжении всей прошлой недели в воздухе Нижнего Тагила было зафиксировано превышение аммиака, на территории города действовал режим НМУ.
Также в регионе продолжаются аномальные морозы, которые стали причиной увеличения числа ДТП, усложнения дорожной обстановки, а также замерзания граждан в домах.