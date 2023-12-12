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Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Режим НМУ продлен в Нижнем Тагиле

Предупреждение о смоге продлено в Нижнем Тагиле

12 декабря 2023, 10:48
Фото: 1MI

Режим НМУ продлен в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле и Свердловской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Он продлится до 15 декабря 20:00.

Таким образом, в регионе продолжится неблагоприятная погода для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявлены НМУ первой степени опасности.

Напомним, что на протяжении всей прошлой недели в воздухе Нижнего Тагила было зафиксировано превышение аммиака, на территории города действовал режим НМУ.

Также в регионе продолжаются аномальные морозы, которые стали причиной увеличения числа ДТП, усложнения дорожной обстановки, а также замерзания граждан в домах.

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#Нижний Тагил#Экология#Воздух#НМУ#Окружающая среда#Смог#Дарья Сорокина
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