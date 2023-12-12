Путин: Запуск «Серной программы» улучшил ситуацию с экологией в Норильске

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Встреча проводилась в формате видеоконференции. В ходе беседы президент задал одной из жительниц Норильска вопрос о ее мнении по поводу экологической обстановки в городе и, получив позитивный отзыв, заявил:
«Ну все хорошо не бывает, но, как докладывают, предприятия стали вкладывать больше средств в оборудование для очистки воздуха, и действительно общие показатели получше стали. Многое еще нужно сделать, но в целом в правильном направлении там все двигается». Об этом пишет ТАСС.
Примечательно, что «Норникель» в Красноярском крае готовит меры сразу в нескольких направлениях экологической защиты. Для начала в 2016 году был закрыт старый никелевый завод в Красноярском крае — в рамках уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу. Сам выпуск продукции при этом удалось сохранить, перенеся производства на другие территории, где работа ведется за пределами городской черты. Эта мера помогла значительно (на 30%) снизить уровень загрязнения воздуха в самом Норильске.
В крае также начали использование нового метода очистки воздуха: диоксид серы улавливают для того, чтобы переработать в серную кислоту. Полученное вещество нейтрализуют при помощи известняка. В итоге на выходе получается гипс — вещество, совершенно безвредное и нейтральное в аспекте экологической безопасности. Этот проект получил известность как «Серная программа» и стал частью федерального проекта по экологии «Чистый воздух».
Этой осенью к использованию «Серной программы» обратились в Норильске Красноярского края на Надеждинском металлургическом заводе. Данное нововведение будет способствовать снижению остроты проблемы загрязнения воздуха, уменьшив объемы вредных выбросов в атмосферу на 20% уже в текущем году и на 45% — в будущем.
Глава «Норникеля» Владимир Потанин обратил внимание на тот факт, что проект по исправлению экологической ситуации в Красноярском крае не свернули даже после введения международных санкций в отношении России.