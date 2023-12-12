Путин: Запуск «Серной программы» улучшил ситуацию с экологией в Норильске

Примечательно, что «Норникель» в Красноярском крае готовит меры сразу в нескольких направлениях экологической защиты. Для начала в 2016 году был закрыт старый никелевый завод в Красноярском крае — в рамках уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу. Сам выпуск продукции при этом удалось сохранить, перенеся производства на другие территории, где работа ведется за пределами городской черты. Эта мера помогла значительно (на 30%) снизить уровень загрязнения воздуха в самом Норильске.