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Торговый павильон сгорел в Нижнем Тагиле из-за строительного фена

Пытались отогреть трубу феном. В Нижнем Тагиле на рынке сгорел павильон

12 декабря 2023, 04:37
Фото: Отдел надзорной деятельности

Торговый павильон сгорел в Нижнем Тагиле из-за строительного фена

Днем 9 декабря в Центре оптовой торговли на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле случился пожар. Огонь повредил стены и кровлю продуктового павильона.

Причиной возгорания стал строительный фен, которым пытались отогреть водопроводную трубу. Устройство разместили близко к утеплителю, в результате чего он загорелся. Сотрудники павильона вызвали пожарных, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Ликвидацией огня занимались девять единиц техники и 31 человек личного состава. В течение получаса возгорание было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Отдел надзорной деятельности

В тот же день пожар случился и на улице Набережной в частном доме. Владелица жилища пыталась отогреть трубу строительным феном. Она расположила оборудование близко к горючим конструкциям и ушла. В какой-то момент случилось возгорание.

Напомним, в ночь на 11 декабря в Верхней Пышме сгорел частный дом. На место помимо пожарных прибыла скорая помощь.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пожарные#Возгорание#ЧП#18+#Ирина Кирилова
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