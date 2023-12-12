Пытались отогреть трубу феном. В Нижнем Тагиле на рынке сгорел павильон

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Причиной возгорания стал строительный фен, которым пытались отогреть водопроводную трубу. Устройство разместили близко к утеплителю, в результате чего он загорелся. Сотрудники павильона вызвали пожарных, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
Ликвидацией огня занимались девять единиц техники и 31 человек личного состава. В течение получаса возгорание было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.
В тот же день пожар случился и на улице Набережной в частном доме. Владелица жилища пыталась отогреть трубу строительным феном. Она расположила оборудование близко к горючим конструкциям и ушла. В какой-то момент случилось возгорание.
Напомним, в ночь на 11 декабря в Верхней Пышме сгорел частный дом. На место помимо пожарных прибыла скорая помощь.