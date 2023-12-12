Раскрыта личность замерзшей насмерть дома жительницы Свердловской области

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Скончалась женщина в Сухом Логу. В ее доме не было отопления, пишет Ура.ру.
Известно, что женщина была инвалидом. На место трагедии выезжал участковый, который установил, что соседи много раз предлагали ей помощь.
Сейчас следствие выясняет, есть ли у умершей родственники. Также следователи полагают, что трагедия могла произойти из-за длительной болезни женщины.
Напомним, тело женщины нашли в частном доме на улице Советская. В доме труп пролежал неделю. Там же находились 10 животных — собак и кошек. Они были истощены. Теперь им ищут новых хозяев.
В доме, где произошла беда, не было отопления, воды и газа. По одной из версий следствия, женщина скончалась от того, что замерзла.