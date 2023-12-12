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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Раскрыта личность замерзшей насмерть у себя дома свердловчанки

Раскрыта личность замерзшей насмерть дома жительницы Свердловской области

12 декабря 2023, 13:13
Фото: 1MI

Раскрыта личность замерзшей насмерть у себя дома свердловчанки

В Свердловской области следователи установили личность женщины, которая, предположительно, замерзла насмерть у себя дома. Ее звали Марина, ей было 60 лет.

Скончалась женщина в Сухом Логу. В ее доме не было отопления, пишет Ура.ру.

Известно, что женщина была инвалидом. На место трагедии выезжал участковый, который установил, что соседи много раз предлагали ей помощь.

Сейчас следствие выясняет, есть ли у умершей родственники. Также следователи полагают, что трагедия могла произойти из-за длительной болезни женщины.

Напомним, тело женщины нашли в частном доме на улице Советская. В доме труп пролежал неделю. Там же находились 10 животных — собак и кошек. Они были истощены. Теперь им ищут новых хозяев.

В доме, где произошла беда, не было отопления, воды и газа. По одной из версий следствия, женщина скончалась от того, что замерзла.

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