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Published Сегодня, 10:28

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Updated Сегодня, 10:31

Шины лопнули у грузовика на трассе под Екатеринбургом

Шины лопнули у грузовика на трассе под Екатеринбургом

12 декабря 2023, 10:28
Фото: 1MI
На ЕКАДе под Екатеринбургом у грузовика лопнули шины на ходу. Рядом оказались сотрудники ГИБДД, которые помогли водителю с заменой колес.

Шины лопнули, предположительно, из-за аномальных морозов. В Екатеринбурге 12 декабря температура составляет в среднем -36 градусов.

В региональном ГИБДД отметили, что советуют воздержаться от поездок на личном транспорте в такую погоду.

Подчеркивается, что инспекторы патрулируют трассы круглосуточно и помогают автомобилистам. В случае ЧП нужно звонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что 12 декабря из-за сильных морозов в Нижнем Тагиле случились две аварии на контактной сети трамваев. Из-за ЧП некоторые тагильчане опоздали утром на работы.

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#Происшествия#ГИБДД#Помощь#Трасса#Грузовик#Шины#Морозы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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