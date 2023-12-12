Шины лопнули у грузовика на трассе под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Шины лопнули, предположительно, из-за аномальных морозов. В Екатеринбурге 12 декабря температура составляет в среднем -36 градусов.
В региональном ГИБДД отметили, что советуют воздержаться от поездок на личном транспорте в такую погоду.
Подчеркивается, что инспекторы патрулируют трассы круглосуточно и помогают автомобилистам. В случае ЧП нужно звонить по телефону 112.
Ранее сообщалось, что 12 декабря из-за сильных морозов в Нижнем Тагиле случились две аварии на контактной сети трамваев. Из-за ЧП некоторые тагильчане опоздали утром на работы.