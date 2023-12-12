СК заинтересовался смертью женщины в квартире в Сухом Логе

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
10 декабря в частном доме города найдено тело местной жительницы без признаков насильственной смерти. Впоследствии экспертиза установила, что смерть наступила в связи с болезнью женщины. Теперь организована процессуальная проверка, в рамках которой будут опрошены соседи.
Известно, что участковый выяснил, что местные жители старались помогать женщине. Сейчас ведутся поиски ее родственников.
Ранее сообщалось, что стали известны личности пары из Екатеринбурга, которая умерла в машине на парковке.