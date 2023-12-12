tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

СК выяснит причины смерти жительницы Сухого Лога

СК заинтересовался смертью женщины в квартире в Сухом Логе

12 декабря 2023, 16:02
Фото: Midjourney

СК выяснит причины смерти жительницы Сухого Лога

Согласно сообщению свердловского Следственного комитета, в городе Сухой Лог устанавливаются обстоятельства гибели женщины.

10 декабря в частном доме города найдено тело местной жительницы без признаков насильственной смерти. Впоследствии экспертиза установила, что смерть наступила в связи с болезнью женщины. Теперь организована процессуальная проверка, в рамках которой будут опрошены соседи.

Известно, что участковый выяснил, что местные жители старались помогать женщине. Сейчас ведутся поиски ее родственников.

Ранее сообщалось, что стали известны личности пары из Екатеринбурга, которая умерла в машине на парковке.

СК проводит проверку после гибели пассажиров автобуса на трассе под Верхней Пышмой
Узнать подробнее
Читайте также:
После гибели 1,5-годовалого ребенка под Алапаевском возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное дело после гибели мальчика в бассейне в ПолевскомПосле гибели 8-летней девочки в Артемовском проводится проверка
#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Криминал#ЧП#Инцидент#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Не пройти, не проехать. Кто и за сколько чистит дороги от снега в Верхней Салде
Сегодня, 14:02
Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:34
Предупреждение о смоге продлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:48
Как увеличилась зарплата младших воспитателей в Нижнем Тагиле в 2023 году
Вчера, 15:43
Принес продукты и ушел: в Нижнем Тагиле ищут отца 8-летнего мальчика
Сегодня, 12:28
«Не более трех упаковок в руки»: в Екатеринбурге ввели ограничение на продажу яиц
Сегодня, 13:32