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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Власти назвали дату снижения цен на яйца в Свердловской области

Стало известно, когда в Свердловской области подешевеют куриные яйца

12 декабря 2023, 13:00
Фото: 1MI

Власти назвали дату снижения цен на яйца в Свердловской области

Власти Свердловской области рассказали, когда в регионе стоит ждать снижения цен на яйца.

По словам заместителя директора главы региона Алексея Шмыкова, дефицит яиц и увеличение цен на них прекратятся в январе 2024 года.

Он отметил, что сейчас такой рост цен обусловлен ежегодным повышенным спросом на яйца в связи с приближением Нового года, пишет Ура.ру.

Тем не менее, в январе эта проблема будет решена, считает Шмыков. Он отметил, что регион обеспечивает себя яйцом более чем на 100%.

Напомним, что с конца ноября в регионе увеличились цены на яйца. В некоторых супермаркетах десяток яиц сейчас стоит 150 рублей.

До 104 рублей взлетела цена на яйца в Свердловской области
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#Экономика#Цены#Свердловская область#Дефицит#Подорожание#Яйца#Спрос#Дарья Сорокина
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