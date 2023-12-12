Стало известно, когда в Свердловской области подешевеют куриные яйца

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
По словам заместителя директора главы региона Алексея Шмыкова, дефицит яиц и увеличение цен на них прекратятся в январе 2024 года.
Он отметил, что сейчас такой рост цен обусловлен ежегодным повышенным спросом на яйца в связи с приближением Нового года, пишет Ура.ру.
Тем не менее, в январе эта проблема будет решена, считает Шмыков. Он отметил, что регион обеспечивает себя яйцом более чем на 100%.
Напомним, что с конца ноября в регионе увеличились цены на яйца. В некоторых супермаркетах десяток яиц сейчас стоит 150 рублей.