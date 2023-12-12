Терапевт рассказал, что заболевания дыхательных путей всегда указывают на инфекцию

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Специалист отметил, что для определения болезни важным является проведение анализов, а для эффективной профилактики он рекомендует вакцинацию от гриппа и ковида, пишет ИА RuNews24.ru.
По вопросу ОРВИ отмечено, что специального средства не существует, и лечение, предназначенное для гриппа и коронавируса, не даст положительных результатов при ОРВИ.
Таким образом, он подчеркнул, что применение антибиотиков при симптомах вирусной инфекции нецелесообразно, так же как ожидание при повышении температуры.
Лаврищев также развеял заблуждение относительно приема лекарств беременными и кормящими женщинами при простуде. Врач напомнил о наличии безопасных препаратов, которые можно и нужно использовать при ОРВИ.