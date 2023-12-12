Терапевт рассказал, что заболевания дыхательных путей всегда указывают на инфекцию

Болезни дыхательных путей обычно говорят о наличии бактерий или вирусной инфекции и не обязательно связаны с переохлаждением, говорит врач-терапевт Александр Лаврищев.