Трупы двух женщин найдены в доме в Свердловской области. Они могли задохнуться

Установлено, что дочь, обнаружив маму, вызвала медиков, но они не смогли попасть внутрь, поскольку никто не открывал дверь. В результате врачи связались с родственниками женщин и попросили их приехать. При осмотре дома обнаружено, что печное отопление в доме могло стать причиной гибели женщин, поскольку из-за него в дом мог проникнуть угарный газ. Все обстоятельства на данный момент анализируются.