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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:12

Две женщины найдены мертвыми в доме в Свердловской области

Трупы двух женщин найдены в доме в Свердловской области. Они могли задохнуться

12 декабря 2023, 16:10
Фото: СК России по Свердловской области

Две женщины найдены мертвыми в доме в Свердловской области

По сообщению СК Свердловской области, в Сухоложском районе следователи СКР устанавливают обстоятельства гибели двух женщин.

12 декабря были найдены два тела в поселке Сухоложского района. Сейчас ведётся процессуальная проверка. Предполагается, что в частном доме, где были найдены женщины, проживала пожилая женщина, к которой в гости приехала дочь.

Установлено, что дочь, обнаружив маму, вызвала медиков, но они не смогли попасть внутрь, поскольку никто не открывал дверь. В результате врачи связались с родственниками женщин и попросили их приехать. При осмотре дома обнаружено, что печное отопление в доме могло стать причиной гибели женщин, поскольку из-за него в дом мог проникнуть угарный газ. Все обстоятельства на данный момент анализируются.

Признаков насильственной смерти не выявлено. Сейчас опрашиваются соседи и родственники погибших.

Ранее сообщалось, что СК заинтересовался смертью женщины в квартире в Сухом Логе.

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