Трупы двух женщин найдены в доме в Свердловской области. Они могли задохнуться

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
12 декабря были найдены два тела в поселке Сухоложского района. Сейчас ведётся процессуальная проверка. Предполагается, что в частном доме, где были найдены женщины, проживала пожилая женщина, к которой в гости приехала дочь.
Установлено, что дочь, обнаружив маму, вызвала медиков, но они не смогли попасть внутрь, поскольку никто не открывал дверь. В результате врачи связались с родственниками женщин и попросили их приехать. При осмотре дома обнаружено, что печное отопление в доме могло стать причиной гибели женщин, поскольку из-за него в дом мог проникнуть угарный газ. Все обстоятельства на данный момент анализируются.
Признаков насильственной смерти не выявлено. Сейчас опрашиваются соседи и родственники погибших.
Ранее сообщалось, что СК заинтересовался смертью женщины в квартире в Сухом Логе.