У молодой мамы в Екатеринбурге лопнуло колесо от мороза

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Представители местной Росгвардии: Эдуард Салимзянов и Вадим Давлетханов увидели Пежо рядом со школой на проспекте Седова. Поскольку на улице очень холодно, сотрудники решили узнать, не нужна ли помощь водителю, которым оказалась женщина.
Собственница Пежо сообщила, что она забрала дочь со школы, а затем увидела, что переднему колесу нужна замена. Однако обстоятельства осложнялись тем, что у женщины не было замены.
В результате мужчины помогли женщине, и она смогла уехать домой.
Ранее сообщалось, что на ЕКАДе под Екатеринбургом у автомобиля лопнули шины. Рядом были сотрудники ГИБДД, которые помогли водителю с заменой колес.