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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии помогли женщине поменять колесе

У молодой мамы в Екатеринбурге лопнуло колесо от мороза

12 декабря 2023, 10:50
Фото: 1MI

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии помогли женщине поменять колесе

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии по региону оказали помощь молодой женщине по замене колеса на морозе.

Представители местной Росгвардии: Эдуард Салимзянов и Вадим Давлетханов увидели Пежо рядом со школой на проспекте Седова. Поскольку на улице очень холодно, сотрудники решили узнать, не нужна ли помощь водителю, которым оказалась женщина.

Собственница Пежо сообщила, что она забрала дочь со школы, а затем увидела, что переднему колесу нужна замена. Однако обстоятельства осложнялись тем, что у женщины не было замены.

В результате мужчины помогли женщине, и она смогла уехать домой.

Ранее сообщалось, что на ЕКАДе под Екатеринбургом у автомобиля лопнули шины. Рядом были сотрудники ГИБДД, которые помогли водителю с заменой колес.

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