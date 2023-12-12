В Екатеринбурге мужчина довез себя до дома на чужой машине. Теперь ему грозит тюрьма

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Все это происходило 9 декабря. После угона женщина обратилась в полицию, где сообщила, что у нее угнали автомобиль Nissan, которому 16 лет. Об этом сообщили в полиции Екатеринбурга.
Женщина пояснила, что проснулась в 10 часов утра и сразу же побежала к машине, но ее там не было. К вечеру того же дня автомобиль нашли на улице Коммунистической.
Выяснилось, что ночью машину заприметил мужчина, который решил там погреться. Посидев немного внутри, он решил довезти себя до дома.
Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за угон, а женщине вернули ее авто и попросили впредь внимательнее следить за своим транспортом.
Ранее сообщалось, что подросток из Ревды угнал чужой автомобиль и попал на нем в аварию. Злоумышленнику 16 лет.