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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В Екатеринбурге мужчина погрелся в чужой машине и уехал на ней домой

В Екатеринбурге мужчина довез себя до дома на чужой машине. Теперь ему грозит тюрьма

12 декабря 2023, 09:35
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчина погрелся в чужой машине и уехал на ней домой

В Екатеринбурге жительница Эльмаша решила вечером прогреть машину. Однако дожидаться окончания прогрева она не стала, а ушла домой, где уснула. Придя утром во двор, она обнаружила, что машину угнали.

Все это происходило 9 декабря. После угона женщина обратилась в полицию, где сообщила, что у нее угнали автомобиль Nissan, которому 16 лет. Об этом сообщили в полиции Екатеринбурга.

Женщина пояснила, что проснулась в 10 часов утра и сразу же побежала к машине, но ее там не было. К вечеру того же дня автомобиль нашли на улице Коммунистической.

Выяснилось, что ночью машину заприметил мужчина, который решил там погреться. Посидев немного внутри, он решил довезти себя до дома.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за угон, а женщине вернули ее авто и попросили впредь внимательнее следить за своим транспортом.

Ранее сообщалось, что подросток из Ревды угнал чужой автомобиль и попал на нем в аварию. Злоумышленнику 16 лет.

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#Полиция#Криминал#Автомобиль#Угон#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Прогрев
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