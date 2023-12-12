В Екатеринбурге школу затопило кипятком

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Школьников в понедельник, 11 декабря, отправили домой в связи с прорывом трубы горячей воды. Инцидент произошел в кабинете по лепке.
Как передает Uralweb.ru, горячая вода заполнила весь кабинет. Более того, уровень кипятка поднялся до щиколоток. В результате во всем классе был повсюду пар.
До самой поздней ночи около школы функционировали три аварийные машины. Вместе с тем в школе никак не прокомментировали случившееся.
Ранее сообщалось, что до 12 декабря длится дистант для учеников в Нижнем Тагиле по причине холодов.