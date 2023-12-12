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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Школьников из Екатеринбурга отправили на дистанционное обучение не из-за холодов

В Екатеринбурге школу затопило кипятком

12 декабря 2023, 13:00
Фото: Midjourney

Школьников из Екатеринбурга отправили на дистанционное обучение не из-за холодов

В Екатеринбурге учеников перевели на удаленное обучение, но не в связи с холодной погодой, а из-за прорыва горячей воды.

Школьников в понедельник, 11 декабря, отправили домой в связи с прорывом трубы горячей воды. Инцидент произошел в кабинете по лепке.

Как передает Uralweb.ru, горячая вода заполнила весь кабинет. Более того, уровень кипятка поднялся до щиколоток. В результате во всем классе был повсюду пар.

До самой поздней ночи около школы функционировали три аварийные машины. Вместе с тем в школе никак не прокомментировали случившееся.

Ранее сообщалось, что до 12 декабря длится дистант для учеников в Нижнем Тагиле по причине холодов.

Горячее питание для учеников возобновилось в школе села Покровское под Тагилом
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#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Екатеринбург#Дистанционное обучение#Инцидент#Дистанционка#Камилла Булгакова
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