В Санкт-Петербурге дети потушили вечный огонь. Теперь им грозит выдворение из России

По данным ТАСС, после случившегося полиция установила троих нарушителей. Это трое мальчиков 10, 14 и 12 лет. Последний как раз и бросил снежок в вечный огонь. Все они являются гражданами стран ближнего зарубежья. После случившегося была начата проверка прокуратуры.