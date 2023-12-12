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Выдворение из России грозит семьям школьников за тушение вечного огня

В Санкт-Петербурге дети потушили вечный огонь. Теперь им грозит выдворение из России

12 декабря 2023, 03:55
Фото: 1MI

Выдворение из России грозит семьям школьников за тушение вечного огня

Выдворение из России грозит семьям школьников и им самим после инцидента с тушением вечного огня в Красном Селе под Санкт-Петербургом. Полиция провела проверку и выяснила, что мигранты находятся на территории страны нелегально.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что обе семьи детей проживают в РФ с нарушением миграционного законодательства. По этой причине теперь подготавливаются материалы в суд. Правоохранители будут ходатайствовать о выдворении обеих семей.

Подростки и их родители, а также материалы проверки, уже переданы в СК для проведения процессуальных действий.

По данным ТАСС, после случившегося полиция установила троих нарушителей. Это трое мальчиков 10, 14 и 12 лет. Последний как раз и бросил снежок в вечный огонь. Все они являются гражданами стран ближнего зарубежья. После случившегося была начата проверка прокуратуры.

Напомним, в марте неизвестный осквернил символ воинской славы в Серове.

#Происшествия#Криминал#Мигранты#Санкт-Петербург#Вечный огонь#Нелегалы#Ирина Кирилова
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