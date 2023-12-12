В Санкт-Петербурге дети потушили вечный огонь. Теперь им грозит выдворение из России

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что обе семьи детей проживают в РФ с нарушением миграционного законодательства. По этой причине теперь подготавливаются материалы в суд. Правоохранители будут ходатайствовать о выдворении обеих семей.
Подростки и их родители, а также материалы проверки, уже переданы в СК для проведения процессуальных действий.
По данным ТАСС, после случившегося полиция установила троих нарушителей. Это трое мальчиков 10, 14 и 12 лет. Последний как раз и бросил снежок в вечный огонь. Все они являются гражданами стран ближнего зарубежья. После случившегося была начата проверка прокуратуры.
Напомним, в марте неизвестный осквернил символ воинской славы в Серове.