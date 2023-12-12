В Серове стая собак покусала 19-летнюю девушку

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Напали собаки на проходящую мимо девушку в районе новой школы на улице Луначарского, пишет «КП-Екатеринбург». Теперь некоторые местные жители стали беспокоиться за учеников школы, рядом с которой поселилась стая собак.
Также жители Серова планируют обратиться с заявлениями на отлов питомцев в МКУ «Управление капитального строительства».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле собака, которую выгуливали хозяева, набросилась на девочку и укусила ее. Ребенка отвезли в травмпункт. Теперь родители девочки ищут хозяев пса, чтобы узнать, ставили ли собаке прививки.