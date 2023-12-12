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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Собаки покусали девушку в Серове

В Серове стая собак покусала 19-летнюю девушку

12 декабря 2023, 13:26
Фото: Midjourney

Собаки покусали девушку в Серове

В Серове бездомные псы набросились на 19-летнюю девушку. Они сильно покусали ее, оставив глубокие раны.

Напали собаки на проходящую мимо девушку в районе новой школы на улице Луначарского, пишет «КП-Екатеринбург». Теперь некоторые местные жители стали беспокоиться за учеников школы, рядом с которой поселилась стая собак.

Также жители Серова планируют обратиться с заявлениями на отлов питомцев в МКУ «Управление капитального строительства».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле собака, которую выгуливали хозяева, набросилась на девочку и укусила ее. Ребенка отвезли в травмпункт. Теперь родители девочки ищут хозяев пса, чтобы узнать, ставили ли собаке прививки.

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