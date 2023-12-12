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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

С начала 2023 года на рынке труда Свердловской области вырос дефицит рабочих

В Свердловской области растет дефицит рабочих

12 декабря 2023, 10:28
Фото: Midjourney

С начала 2023 года на рынке труда Свердловской области вырос дефицит рабочих

Начиная с 2023 года в Свердловской области наблюдается увеличение дефицита сотрудников на рынке.

За последние месяцы статистика рынка труда по региону показывает, что он ориентирован на соискателей.

В целом на одну вакансию идет 2-3 соискателя в регионе. Число претендентов на работу уменьшилось на 0,7 к ноябрю текущего года, если сравнивать с началом года, сообщают в hh.ru.

Это значит, что рынок труда все еще нацелен на соискателей. В данном случае у компаний есть выбор, а претенденты не видят большой конкуренции.

Ранее сообщалось, что свердловским заводам предложили решать дефицит кадров через цифровизацию.

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#Общество#Работа#Дефицит#Дефицит кадров#Соискатели#Дефицит персонала#Кадровый дефицит#Камилла Булгакова
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