В Свердловской области растет дефицит рабочих

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
За последние месяцы статистика рынка труда по региону показывает, что он ориентирован на соискателей.
В целом на одну вакансию идет 2-3 соискателя в регионе. Число претендентов на работу уменьшилось на 0,7 к ноябрю текущего года, если сравнивать с началом года, сообщают в hh.ru.
Это значит, что рынок труда все еще нацелен на соискателей. В данном случае у компаний есть выбор, а претенденты не видят большой конкуренции.
Ранее сообщалось, что свердловским заводам предложили решать дефицит кадров через цифровизацию.