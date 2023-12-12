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Сотрудники ГИБДД спасли замерзающего водителя на трассе в Свердловской области

Водитель в морозы застрял на трассе в Свердловской области

12 декабря 2023, 04:53
Фото: 1MI

Сотрудники ГИБДД спасли замерзающего водителя на трассе в Свердловской области

У водителя, следовавшего по трассе Ивдель — Лесзавод, закончился бензин. В результате он встал посреди дороги в морозы.

Его спасли проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД Ивделя. Мужчина им рассказал, что у него в машине сломался датчик топлива, а потому он не смог рассчитать правильно расстояние до заправки.

Полицейские во время патрулирования участка трассы заметили, что на обочине стоит автомобиль с замерзшими стеклами, рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы отбуксировали автомобиль до ближайшей заправки, где водитель смог заправить автомобиль. Мужчина также отметил, что в такой мороз самостоятельно он бы не справился с проблемой.

Напомним, в Екатеринбурге из-за сильных морозов был создан специальный штаб. Он будет контролировать работу общественного транспорта. Кроме того, из-за морозов трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге были замедлены.

#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Спасение#Трасса#Водитель#Ивдель#Морозы#Ирина Кирилова
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