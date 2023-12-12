Водитель в морозы застрял на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:56
Его спасли проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД Ивделя. Мужчина им рассказал, что у него в машине сломался датчик топлива, а потому он не смог рассчитать правильно расстояние до заправки.
Полицейские во время патрулирования участка трассы заметили, что на обочине стоит автомобиль с замерзшими стеклами, рассказали в ГИБДД по Свердловской области.
Инспекторы отбуксировали автомобиль до ближайшей заправки, где водитель смог заправить автомобиль. Мужчина также отметил, что в такой мороз самостоятельно он бы не справился с проблемой.
Напомним, в Екатеринбурге из-за сильных морозов был создан специальный штаб. Он будет контролировать работу общественного транспорта. Кроме того, из-за морозов трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге были замедлены.