Вор-неудачник пойман в Екатеринбурге. Он три раза пытался ограбить банк

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Первую попытку ограбления мужчина совершил 8 октября 2022 года. Тогда он ворвался в один из банков в Орджоникидзевском районе. Следующая попытка состоялась через месяц, 16 ноября. Тогда мужчина напал на отделение банка по улице Декабристов, сообщает «КП-Екатеринбург».
На следующий день он снова пришел в банк и угрожал сотрудникам оружием. Но совершить ограбление у него не получилось. Задержали злоумышленника 14 марта 2023 года.
Согласно решению суда, злоумышленник должен провести в тюрьме 9,5 лет. Вину мужчина признал и рассказал, что просто хотел напугать сотрудницу банка, с которой был в ссоре.
Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила трижды ограбил своего друга. Он перевел с его телефона 152 тысячи.