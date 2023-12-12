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Published Сегодня, 09:52

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Три раза ограбить банк попытался мужчина в Екатеринбурге

Вор-неудачник пойман в Екатеринбурге. Он три раза пытался ограбить банк

12 декабря 2023, 09:52
Фото: 1MI

Три раза ограбить банк попытался мужчина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пойман неудачливый вор. Он три раза пытался ограбить банк, но у него ничего не вышло. Теперь его признали виновным в разбое.

Первую попытку ограбления мужчина совершил 8 октября 2022 года. Тогда он ворвался в один из банков в Орджоникидзевском районе. Следующая попытка состоялась через месяц, 16 ноября. Тогда мужчина напал на отделение банка по улице Декабристов, сообщает «КП-Екатеринбург».

На следующий день он снова пришел в банк и угрожал сотрудникам оружием. Но совершить ограбление у него не получилось. Задержали злоумышленника 14 марта 2023 года.

Согласно решению суда, злоумышленник должен провести в тюрьме 9,5 лет. Вину мужчина признал и рассказал, что просто хотел напугать сотрудницу банка, с которой был в ссоре.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Тагила трижды ограбил своего друга. Он перевел с его телефона 152 тысячи.

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#Банк#Криминал#Ограбление#Разбой#Вор#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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