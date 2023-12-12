Всероссийскую акцию, приуроченную ко Дню борьбы с коррупцией, организовала ТПП

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Такие данные приводит Генеральная прокуратура. Торгово-промышленная палата Российской Федерации провела ежегодную всероссийскую интерактивную акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией.
В результате проведенного опроса было выявлено: более 40% предпринимателей считают, что причины коррупции заключаются в слабом контроле за действиями чиновников, их доходами и расходами.
По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, первое, с чем приходится сталкиваться ведомству, это анализ нормативно-правовой базы, которая сегодня издается: «У нас на сегодняшний день более 1500 документов поступило в палату, это проекты законов, проекты подзаконных актов, решения правительства, решения министерств, ведомств и т. д.».
Снизить коррупцию могут развитие цифровых подходов и профилактическая работа в органах власти, такого мнения придерживается министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. В начале марта 2023 года вступил в силу стандарт специалиста в сфере предупреждения коррупционных правонарушений.
«И сегодня мы четко видим и понимаем, что нормативно-правовая база требует сквозного внедрения по всем уровням государственной власти. Я сейчас говорю о региональном уровне, о муниципальном уровне, о подведомственной сети наших учреждений», — рассказал Котяков.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова подвела итоги 11-го этапа исследования «Бизнес-барометр коррупции». По ее данным, в мероприятии приняли участие около 40 тыс. бизнесменов из 8 федеральных округов страны.
«Неуклонно растет число предпринимателей, которые говорят о том, что они не сталкиваются с коррупцией в своей предпринимательской деятельности. В этом году таких уже 46%. Если учесть, что мы начинали с 22, то нужно понимать, что за эти годы, конечно, это достаточно серьезная динамика, которую мы отмечаем, — поделилась Дыбова. — С другой стороны, количество предпринимателей, которые или редко, или постоянно сталкиваются с коррупцией, достаточно высокое — около 12%. По-прежнему контрольно-надзорная деятельность оценивается как наиболее коррупционная».
В рамках данной акции студенты юридических факультетов российских вузов написали диктант на знание антикоррупционного законодательства и политики.