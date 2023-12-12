Всероссийскую акцию, приуроченную ко Дню борьбы с коррупцией, организовала ТПП

«Неуклонно растет число предпринимателей, которые говорят о том, что они не сталкиваются с коррупцией в своей предпринимательской деятельности. В этом году таких уже 46%. Если учесть, что мы начинали с 22, то нужно понимать, что за эти годы, конечно, это достаточно серьезная динамика, которую мы отмечаем, — поделилась Дыбова. — С другой стороны, количество предпринимателей, которые или редко, или постоянно сталкиваются с коррупцией, достаточно высокое — около 12%. По-прежнему контрольно-надзорная деятельность оценивается как наиболее коррупционная».