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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Екатеринбурге пациенты замерзают в палатах больницы

«Я под спальным мешком лежу!»: пациенты больницы мерзнут в палатах в Екатеринбурге

12 декабря 2023, 08:04
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге пациенты замерзают в палатах больницы

В больнице №20 Екатеринбурга пациенты пожаловались на холод в палатах.

На происходящее пожаловалась екатеринбурженка, которая сейчас лежит в отделении гинекологии ЦГБ № 20, пишет Е1. По ее словам, беременные женщины лежат в теплых палатах, а те, кто находится по медицинским показателям или на прерывании — в холодных.

Я вообще под спальным мешком лежу. А не нравится — иные условия только в платной палате, — рассказала девушка.

В связи с этим девушка задалась вопросами к руководству больницы. По ее словам, на окнах здесь нет утеплителей, также в здании нет обогревателя и теплых одеял.

В самой больнице признали проблему с низкой температурой. Также, по их данным, руководство в курсе проблемы. Здесь пояснили, что здание отапливается от центральной котельной, а своей не имеет. Поэтому пациентов просят набраться терпения и запастись теплыми вещами.

Ранее сообщалось, что рекордно низкая температура 12 декабря была зафиксирована в Екатеринбурге (-33 градуса). За прошедшие 10 лет этот день стал самым холодным.

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#Происшествия#Больница#Холода#Мороз#Екатеринбург#Палата#Дарья Сорокина
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