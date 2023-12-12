«Я под спальным мешком лежу!»: пациенты больницы мерзнут в палатах в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
На происходящее пожаловалась екатеринбурженка, которая сейчас лежит в отделении гинекологии ЦГБ № 20, пишет Е1. По ее словам, беременные женщины лежат в теплых палатах, а те, кто находится по медицинским показателям или на прерывании — в холодных.
Я вообще под спальным мешком лежу. А не нравится — иные условия только в платной палате, — рассказала девушка.
В связи с этим девушка задалась вопросами к руководству больницы. По ее словам, на окнах здесь нет утеплителей, также в здании нет обогревателя и теплых одеял.
В самой больнице признали проблему с низкой температурой. Также, по их данным, руководство в курсе проблемы. Здесь пояснили, что здание отапливается от центральной котельной, а своей не имеет. Поэтому пациентов просят набраться терпения и запастись теплыми вещами.
Ранее сообщалось, что рекордно низкая температура 12 декабря была зафиксирована в Екатеринбурге (-33 градуса). За прошедшие 10 лет этот день стал самым холодным.