«Я под спальным мешком лежу!»: пациенты больницы мерзнут в палатах в Екатеринбурге

На происходящее пожаловалась екатеринбурженка, которая сейчас лежит в отделении гинекологии ЦГБ № 20, пишет Е1. По ее словам, беременные женщины лежат в теплых палатах, а те, кто находится по медицинским показателям или на прерывании — в холодных.