Жители Екатеринбурга жалуются на отключение отопления в морозы

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Сейчас представители коммунальных служб, как передает URA.RU получают много жалоб из-за отключения отопления в холодное время года.
В частности, жители Заречного 12 декабря остались без тепла. Им сообщили о продлении отключения горячей воды из-за повреждения тепломагистрали. В поселке Кольцово также население осталось без отопления аварии. Однако батареи уже работают, но в домах все также холодно.
Жители на Родонитовой находятся без отопления уже неделю. Кроме того, проблемы с теплом есть в социальных компаниях. В частности, в детских садах. В результате, родители не отвозят детей туда.
В пресс-службе ЕТК отмечают, что ограничений в подаче тепла в Заречном нет, а также советуют всем обращаться в управляющие компании.
Ранее стало известно, когда закончатся лютые морозы в Свердловской области.