tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

В домах Екатеринбурга отключили отопление во время аномальных морозов

Жители Екатеринбурга жалуются на отключение отопления в морозы

12 декабря 2023, 09:18
Фото: Midjourney

В домах Екатеринбурга отключили отопление во время аномальных морозов

Из-за сильных холодов жители Екатеринбурга оказались без тепла в разных частях города.

Сейчас представители коммунальных служб, как передает URA.RU получают много жалоб из-за отключения отопления в холодное время года.

В частности, жители Заречного 12 декабря остались без тепла. Им сообщили о продлении отключения горячей воды из-за повреждения тепломагистрали. В поселке Кольцово также население осталось без отопления аварии. Однако батареи уже работают, но в домах все также холодно.

Жители на Родонитовой находятся без отопления уже неделю. Кроме того, проблемы с теплом есть в социальных компаниях. В частности, в детских садах. В результате, родители не отвозят детей туда.

В пресс-службе ЕТК отмечают, что ограничений в подаче тепла в Заречном нет, а также советуют всем обращаться в управляющие компании.

Ранее стало известно, когда закончатся лютые морозы в Свердловской области.

До 12 декабря продлен дистант для школьников в Нижнем Тагиле из-за холодов
Узнать подробнее
Читайте также:
Дома переключают на резервное отопление из-за коммунальной аварии в Нижнем ТагилеЖители 10-этажки в Екатеринбурге получили двойные счета за отоплениеМать с ребенком-инвалидом жила в квартире без воды и отопления в Екатеринбурге
#Общество#Дети#Свердловская область#Погода#Холода#Отопление#Холод#Морозы#Екатеринбург#Проблемы с отоплением#Камилла Булгакова
Подпишитесь
Морозы бьют рекорды. Самая низкая температура зафиксирована на Урале 12 декабря
Сегодня, 07:59
Жители Нижнего Тагила опоздали на работу из-за обрыва трамвайных проводов
Сегодня, 05:08
Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:34
Новый прожиточный минимум утвержден в Свердловской области
Сегодня, 04:06
Пенсионера в куртке «МЧС России» ищут в Каменске-Уральском
Сегодня, 07:05
«Мутный отморозок»: байкер из Екатеринбурга занял призовое место за поездку в морозы
Сегодня, 08:31