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Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Из-за сильных морозов трамваи в Нижнем Тагиле вышли на линию с опозданием

Жители Нижнего Тагила опоздали на работу из-за обрыва трамвайных проводов

12 декабря 2023, 05:08
Фото: 1MI

Из-за сильных морозов трамваи в Нижнем Тагиле вышли на линию с опозданием

12 декабря из-за сильных морозов в Нижнем Тагиле случились две аварии на контактной сети трамваев.

Первая случилась ночью в направлении Тагилстроя. Вторая произошла утром на улице Кулибина. Из-за этого практически все вагоны трамвайного депо Новой Кушвы не смогли вовремя выйти на маршруты.

Аварийная бригада максимально быстро устраняла аварийные ситуации, но все-таки многие люди опоздали на работу. При снижении температур состояние металла меняется, металлический подвес контактного провода сужается и происходит его разрыв, — сообщили в «Тагильском трамвае».

Напомним, в Екатеринбурге в связи с аномальными морозами электротранспорт было решено замедлить. Эта мера коснулась трамваев и троллейбусов.

#Происшествия#Нижний Тагил#Провода#Трамваи#Общественный транспорт#Ирина Кирилова#Авария
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