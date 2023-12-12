Жители Нижнего Тагила опоздали на работу из-за обрыва трамвайных проводов

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Первая случилась ночью в направлении Тагилстроя. Вторая произошла утром на улице Кулибина. Из-за этого практически все вагоны трамвайного депо Новой Кушвы не смогли вовремя выйти на маршруты.
Аварийная бригада максимально быстро устраняла аварийные ситуации, но все-таки многие люди опоздали на работу. При снижении температур состояние металла меняется, металлический подвес контактного провода сужается и происходит его разрыв, — сообщили в «Тагильском трамвае».
Напомним, в Екатеринбурге в связи с аномальными морозами электротранспорт было решено замедлить. Эта мера коснулась трамваев и троллейбусов.